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«Han cambiado muchas cosas»: el nuevo capitán del Manchester City, Ruben Dias, revela la diferencia entre Enzo Maresca y Pep Guardiola en el Etihad Stadium
Evolución táctica bajo el nuevo régimen
Dias ha ofrecido una visión reveladora sobre la transición entre Guardiola y el nuevo entrenador, Maresca. Aunque gran parte del mundo del fútbol esperaba un cambio radical tras la salida de Guardiola, el nuevo capitán del Etihad sugiere que la base sigue siendo familiar, aunque los detalles más precisos evolucionan.
Al hablar sobre el ambiente bajo las órdenes del nuevo técnico, el central se mostró optimista sobre la trayectoria del equipo. «Muy positiva. Obviamente, muchas cosas han cambiado, pero, al final, tampoco han cambiado tanto. Es una energía nueva y nos sentimos bien. Enzo tiene sus ideas específicas sobre la manera en que ve el juego, ofensiva y defensivamente», declaró Dias a la página web oficial del club.
- AFP
Continuidad en medio de importantes cambios en la plantilla
A pesar de la llegada de caras nuevas y de la implantación de ideas renovadas, Dias cree que las características esenciales de la plantilla del Manchester City permiten una transición fluida. El defensa destacó que la comodidad del equipo con el balón sigue siendo su principal fortaleza, lo que sirve de puente entre las dos etapas en el banquillo. Esa sensación de continuidad es vital mientras el club afronta una temporada de cambios significativos, incluida la reciente llegada récord de Enzo Fernandez procedente del Chelsea.
«En general, se parece mucho a un juego al que estábamos acostumbrados; luego hay detalles que lo hacen diferente en distintos momentos y siento que todo el mundo está asimilando mucho la idea», añadió Dias. «Hay muchos de nosotros con el balón y esa es nuestra principal característica; siento que, en ese sentido, hay continuidad, aunque seamos diferentes».
La valoración del central sugiere que Maresca está combinando con éxito su propia filosofía con las bases ya existentes de la plantilla.
Maresca confirma la nueva jerarquía de liderazgo
El amanecer de la era Maresca también ha traído una reestructuración formal del grupo de liderazgo del club. Tras las salidas de figuras veteranas como Rodri y Bernardo Silva, el técnico ha confirmado oficialmente a los cuatro jugadores que liderarán al equipo esta temporada. En rueda de prensa antes del choque contra el Coventry, Maresca dijo: «El capitán es Ruben, Erling [Haaland], Marc Guehi y Gianluigi Donnarumma».
- Pro Sports Images
El camino que le espera al City
Mientras el Manchester City se prepara para los desafíos de un calendario cargado a nivel nacional y europeo, la estabilidad que aportan figuras veteranas como Dias será crucial. El respaldo del defensa a Maresca sugiere que el vestuario está unido y listo para recuperar la gloria de la Premier League bajo un prisma táctico ligeramente diferente.
Los próximos partidos ofrecerán una prueba más exigente para comprobar hasta qué punto se han implantado bien estas nuevas ideas. Sin embargo, el optimismo que irradia el nuevo capitán sirve de advertencia a sus rivales: la maquinaria del City está lejos de haber terminado.
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