«Han cambiado muchas cosas»: el nuevo capitán del Manchester City, Ruben Dias, revela la diferencia entre Enzo Maresca y Pep Guardiola en el Etihad Stadium

A pesar de la llegada de caras nuevas y de la implantación de ideas renovadas, Dias cree que las características esenciales de la plantilla del Manchester City permiten una transición fluida. El defensa destacó que la comodidad del equipo con el balón sigue siendo su principal fortaleza, lo que sirve de puente entre las dos etapas en el banquillo. Esa sensación de continuidad es vital mientras el club afronta una temporada de cambios significativos, incluida la reciente llegada récord de Enzo Fernandez procedente del Chelsea.

«En general, se parece mucho a un juego al que estábamos acostumbrados; luego hay detalles que lo hacen diferente en distintos momentos y siento que todo el mundo está asimilando mucho la idea», añadió Dias. «Hay muchos de nosotros con el balón y esa es nuestra principal característica; siento que, en ese sentido, hay continuidad, aunque seamos diferentes».

La valoración del central sugiere que Maresca está combinando con éxito su propia filosofía con las bases ya existentes de la plantilla.



