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GOAL
Traducido por

Hammam Al Hammami: el talento saudí que encenderá el fuego de los grandes

FEATURES
H. Al-Hammami
Al Shabab
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudita

El mago de Arabia Saudí se roba todas las miradas

Se vislumbra en el horizonte un posible pulso entre los grandes clubes de Arabia Saudí, tras el estancamiento de las negociaciones para renovar el contrato de Hammam Al Hammami, extremo del Al Shabab, durante el periodo actual, en un giro que podría convertir al joven talento en uno de los nombres más destacados sobre la mesa en el próximo mercado de fichajes, especialmente después del notable nivel que mostró con la camiseta de la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo 27.

El contrato del jugador, de 22 años, con el Al Shabab expira al final de la presente temporada, lo que le brinda la posibilidad de firmar con cualquier otro club a partir del próximo mes de enero, para incorporarse a él de forma gratuita cuando finalice su vínculo en verano.

Esta situación contractual coloca a la directiva del Al Shabab ante un desafío importante: o alcanzar un acuerdo de renovación, o arriesgarse a perder a uno de los talentos saudíes más destacados sin recibir compensación económica alguna.

  • Al Shabab v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Khaleeji 27 eleva las acciones de Al Hammami

    El llamativo brillo de Al Hamami durante la Copa del Golfo Arábigo incrementó su valor futbolístico, después de marcar un gol y contribuir a que la selección saudí conquistara el título por cuarta vez en su historia. Además, recibió el premio al mejor jugador del torneo, confirmando su capacidad para aportar en las grandes competiciones, pese a su relativa juventud.

    La importancia del jugador no se limita a lo que mostró en el torneo del Golfo, ya que contar con un extremo saudí capaz de marcar la diferencia representa un objetivo relevante para los clubes que buscan reforzar sus opciones locales, especialmente ante la competencia por los títulos y la necesidad de lograr un equilibrio entre los profesionales extranjeros y los elementos nacionales.

    La continuidad en la evolución de Al Hamami podría convertirlo, sin la menor duda, en una opción atractiva para más de un equipo durante la próxima etapa.

  • El Hilal y el Ittihad, en escena; y el Nassr podría entrar en la puja

    Se espera que el mercado de fichajes sea testigo de una posible batalla por los servicios de Al Hammami, con la eventual entrada de Al Hilal y Al Ittihad en la puja, teniendo en cuenta la necesidad de ambos equipos de reforzar sus opciones ofensivas locales.

    Contar con un extremo saudí joven, dotado de velocidad y habilidad, otorga al cuerpo técnico una flexibilidad añadida, especialmente ante la congestión del calendario y la multiplicidad de compromisos locales y continentales.

    Tampoco se descarta que Al Nassr entre a su vez en el círculo de la competencia, si decide moverse para cerrar la operación y aprovechar la situación contractual del jugador. Pero, hasta ahora, estas siguen siendo posibilidades vinculadas a la evolución de las negociaciones y a los intereses de los clubes, en un momento en el que el futuro del jugador no se ha resuelto de forma oficial.

    Lee también: El mago de Marruecos desata la locura en la prensa saudí tras acercarse a Cristiano Ronaldo

    En contrapartida, Al Shabab todavía tiene la opción de conservar a su talento mediante un nuevo acuerdo que garantice su continuidad en las filas del equipo, sobre todo porque perder a un jugador de esta edad, y después de un torneo que elevó su cotización de esta manera, podría obligar al club a buscar un sustituto adecuado en el mercado de fichajes.

    Y entre el deseo de Al Shabab de retener a Al Hammami y la ambición de los grandes clubes por atraer talentos locales, los próximos meses se presentan decisivos para determinar su siguiente destino. ¿Logrará Al Shabab cerrar el expediente de la renovación, o se convertirá la estrella de la Copa del Golfo 27 en un fichaje gratuito que encienda la competencia entre los grandes de la Roshn League?

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