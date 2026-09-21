Hall of Fame XVII - Gary Lineker, el «Caballero del gol» que hizo del anticipo su arte

Antes de que el mundo aprendiera a conocer aquel rostro de eterno buen chico y aquella celebración casi siempre comedida, Gary Winston Lineker era solo el hijo de un frutero de Leicester. Nacido el 30 de noviembre de 1960, había crecido ayudando a su padre Barry en el mercado de la ciudad y repartiendo sus pasiones entre dos deportes profundamente ingleses: el fútbol y el críquet.





Tanto es así que durante algún tiempo no estuvo nada claro cuál de las dos disciplinas debía convertirse en su futuro. «Tuve una infancia feliz y tranquila», contaría muchos años después a ‘The Observer’. «Desde los 11 hasta los 16 años —añadiría en una entrevista a 'The Independent'— pensaba que tendría más posibilidades en el críquet que en el fútbol».





Su padre se levantaba a las cuatro de la mañana para ir al mercado mayorista. Allí compraba la fruta para revenderla durante el día en el Leicester Market y por la noche volvía a casa para ocuparse de las cuentas. Pero el recuerdo más nítido de la infancia de Lineker es otro: él jugando al fútbol en el jardín de casa. «Mi vida —explicaría también a ‘The Observer’— siempre ha estado dominada por el deporte».





Y, sin embargo, en la escuela hubo quien dudó de que Gary pudiera tener realmente ese futuro. No tenía el físico del predestinado y, cuando decidió apostar por el fútbol, algún profesor le sugirió que pensara en una profesión más segura.





El Leicester, afortunadamente, vio algo que los demás no veían. Lo acogió en su cantera en 1976. Lineker todavía tenía 15 años, era delgado, ligero, muy lejos aún del delantero que aterrorizaría a las defensas de medio mundo. Pero ya poseía aquello que ningún gimnasio habría podido regalarle: el sentido del espacio y del tiempo.





En el boletín de notas de su graduación, que obtuvo en 1977, algunos profesores anotaron que «el chico se concentra demasiado en el fútbol» y que por eso «nunca se ganará la vida». Es uno de esos espejismos de los que la historia del deporte está llena: juicios aparentemente razonables destinados a resultar magníficamente equivocados.





Quien sobre todo se dio cuenta de sus cualidades futbolísticas fue Jock Wallace, que algunos años más tarde lo haría debutar con el primer equipo. «Nadie imaginaba lo que había dentro de aquel chico —diría el entrenador escocés a ‘El País’ en 1986—. No destacaba, podías mirarlo cuanto quisieras y no destacaba en absoluto. Pero yo sabía que tenía algo: ahí dentro había un goleador».





El debut con el primer equipo llegó el día de Año Nuevo de 1979, contra el Oldham Athletic. Los comienzos no tuvieron nada de fulgurantes: Lineker tuvo que esperar, crecer, fortalecerse y ganarse un puesto. Pero cuando lo consiguió, empezó a marcar con la regularidad que se convertiría en su sello. Contribuyó al regreso del Leicester a la máxima categoría y, temporada tras temporada, el chico del mercado de la ciudad se convirtió en el ídolo de Filbert Street.





En la temporada 1983/84 marcó 22 goles en liga. Al año siguiente subió a 24 y ganó la clasificación de goleadores de la First Division junto a Kerry Dixon. Había nacido una estrella. Leicester empezó a quedársele pequeño. Su talento reclamaba un escenario más grande.





Cuando en el verano de 1985 dejó a los Foxes, el balance era de 103 goles en 216 partidos oficiales a lo largo de siete temporadas, cuatro disputadas en la Second Division y tres en la First Division. El Everton fue el que se hizo con sus derechos. Los Toffees eran los vigentes campeones de Inglaterra e invirtieron unas 800.000 libras, equivalentes a poco menos de un millón de euros, para confiarle la tarea de recoger la herencia goleadora de Andy Gray. Lineker respondió del único modo que conocía. Marcando.



