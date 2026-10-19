La Serie A intentó arrebatárselo al Benfica. Se interesó por él la Juventus y después el Inter de Angelo Moratti estuvo muy cerca de ficharlo. Eusebio y su esposa Flora ya habían encontrado una casa cerca del lago de Como, pero, tras el Mundial de 1966, el cierre de las fronteras a los extranjeros frustró el traspaso. Corea del Norte, que había eliminado a Italia, acabó así cerrándole el camino hacia la Serie A precisamente al hombre que había truncado su sueño mundialista.
«Podría haber comprado media Lisboa», bromearía el delantero centro en una entrevista con ‘FourFourTwo’ en 2008, al recordar cuánto habría ganado en el Inter. Sobre el interés previo de la Juventus contaría, en cambio, quela intervención de Salazar le había impedido marcharse, porque el dictador lo consideraba patrimonio del Estado. Una versión cuestionada por el historiador Ricardo Serrado, que atribuiría su frustrada llegada a Turín a las obligaciones militares del jugador.
El caso es que Eusebio permaneció en el Benfica hasta 1975. Las rodillas, ya muy castigadas, condicionaron el tramo final de su carrera, sin borrar su olfato goleador. Cruzó el Atlántico para jugar con los Boston Minutemen en la NASL, pasó al Monterrey de México y después llegó a Canadá: en 1976 ganó el título norteamericano con los Toronto Metros-Croatia, marcó también en la final y terminó con 18 goles en 25 partidos. Siguió repartiendo su carrera entre Portugal y Estados Unidos, con las camisetas de Beira-Mar, Las Vegas Quicksilvers, União de Tomar y New Jersey Americans, antes de una última etapa en el fútbol indoor con los Buffalo Stallions.
Después volvió a representar al Benfica, primero como colaborador técnico y más tarde como embajador del club que se había convertido en su casa. El Benfica quiso rendirle homenaje en vida: el 25 de enero de 1992, día de su 50.º cumpleaños, Eusebio inauguró la estatua que lo representaba ante el antiguo estadio da Luz. A su lado estaban su esposa y sus hijas. Todavía hoy, ante el nuevo estadio, su figura de bronce recibe a los aficionados.
Tras su muerte, el 5 de enero de 2014, a los 71 años, Portugal declaró tres días de luto nacional. El féretro recorrió el césped del estadio da Luz y el 3 de julio de 2015 sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional.
«Si pudiera elegir, me gustaría poder morir allí, en el estadio del Benfica. Es mi casa —había explicado ya en 1997 el delantero llegado de Mozambique—. Allí me convertí en un hombre. Allí vivo desde que tenía 18 años. Claro que no puedo elegir, pero me gustaría… Y además, durante un partido intenso, disputado y con una victoria del Benfica».