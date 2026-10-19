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Hall of Fame Eusebio 16 9GOAL
Paolo Camedda
Traducido por

Hall of Fame, vol. XVIII: Eusébio, la «Pantera Negra» que desafió a Pelé y llevó a Portugal entre los grandes del fútbol

Eusebio
Hall of Fame
FEATURES
Portugal

Arranque de velocista, agilidad felina, olfato goleador y una derecha devastadora: Eusebio entra en el Salón de la Fama.

«Llegó a los campos corriendo como solo puede correr quien huye de la policía o de la miseria que le muerde los talones».


Así describía a Eusebio la pluma más autorizada y romántica del fútbol mundial, Eduardo Galeano, en su «El fútbol a sol y sombra», conocido en Italia como «Esplendores y miserias del juego del fútbol».

El delantero centro que creció en Mafalala con un balón de trapos corría los 100 metros en 11 segundos y combinaba la aceleración de un velocista con un regate ágil y refinado y un disparo con la derecha explosivo y preciso, capaz de batir a cualquier portero incluso desde lejos. Llegó a Europa desde la miseria del Mozambique colonial, pero el fútbol lo llevaría lejos: a conquistar Europa con el Benfica y a convertirse en el primer futbolista de talla mundial de Portugal, el campeón capaz de disputarle a Pelé el trono de número uno absoluto de su época.


Temido y respetado por todos sus rivales, se movía por el campo buscando el gol como un felino dispuesto a devorar a su presa. Por eso los periodistas ingleses le dieron el fascinante apodo de «Pantera Negra». En los años de Pelé, Di Stefano y Bobby Charlton, Portugal también había encontrado a su campeón, capaz de llevarlo a la élite del fútbol mundial.

  • DE MAFALALA A LISBOA

    Eusébio da Silva Ferreira nació el 25 de enero de 1942 en Lourenço Marques, hoy Maputo, en Mozambique, entonces colonia portuguesa. Creció en Mafalala, un barrio pobre, y perdió a su padre siendo niño. Empezó a jugar al fútbol con sus amigos y un balón de trapo, en partidos que duraban horas y continuaban mientras hubiera luz.


    A los doce años, el entrenador lo consideraba demasiado delgado para ponerlo a jugar. «Lloraba porque ni siquiera me daban una oportunidad», recordaría en 2008 para los lectores de «UEFA.com». Aquel chico al que no dejaban jugar convertiría la fuerza, además de la técnica, en una de las cualidades más temidas por los defensas.


    Fue el Sporting de Lourenço Marques quien le dio la oportunidad: Eusebio vistió su camiseta entre 1957 y 1960 y marcó 77 goles en 42 partidos. El vínculo con el Sporting CP parecía apuntar hacia el siguiente capítulo de la historia, pero el Benfica actuó con mayor determinación.

    Cuando el joven futbolista llegó a Lisboa en diciembre de 1960, con apenas 18 años, lo recibieron el frío y la disputa entre los dos grandes clubes de la capital. El Benfica había organizado el traspaso en secreto, utilizando el nombre en clave Ruth Malosso; el Sporting reclamaba derechos sobre el jugador.


    Entonces fue decisiva su madre Elisa, queeligió el contrato profesional ofrecido por el Benfica en lugar de un periodo de prueba con el Sporting. «Todo empezó con mi madre, que fue determinante en todo lo que hice en el fútbol», contaría el futbolista a «Record».


    Eusebio pasó 12 días en un hotel de Lagos, en el Algarve, esperando a que las aguas se calmaran. «Muchos dijeron y escribieron que me habían secuestrado, pero solo fue una forma que tuvo el Benfica de mantenerme tranquilo y alejado del revuelo», aclaró mucho tiempo después el delantero centro a «Record».


    Mientras tanto, el entrenador del Benfica, Bela Guttmann, ya se había dado cuenta de lo que tenía entre manos. «Es oro», le repetía a su colaborador Fernando Caiado cuando lo veía jugar. El técnico húngaro le dio la confianza y la ayuda necesarias para encontrar su sitio en el equipo. «Fue el entrenador que más influyó en mí», reconocería a «UEFA.com». El chico al que no dejaban jugar por ser demasiado delgado estaba listo para imponerse en Europa.

  • EL DESAFÍO A PELÉ Y LA CONQUISTA DE EUROPA CON EL BENFICA

    El 23 de mayo de 1961, Eusebio marcó un triplete contra el Atletico CP. El 1 de junio anotó el único gol del Benfica en su debut oficial, en la derrota por 4-1 ante el Vitória Setúbal en la Copa de Portugal: jugaron los suplentes, al día siguiente del triunfo europeo sobre el Barcelona que había dado al equipo su primera Copa de Europa.


    Pocos días después, en el Torneo de París, el joven delantero centro se dio a conocer en el fútbol internacional. En la final contra el Santos entró con el marcador 0-4. Los brasileños volvieron a marcar y luego el muchacho de Mafalala firmó un triplete. El Santos acabó ganando 6-3, pero el joven de 19 años había obligado a los observadores a repartir su atención entre él y Pelé. Frente a la «Perla Negra» brasileña, el fútbol descubría a su «Pantera Negra», «A Pantera Negra» en portugués: el joven africano que se atrevía a disputarle el protagonismo a «O Rei».


    La consagración llegó el 2 de mayo de 1962 en Ámsterdam. El Real Madrid se fue al descanso con ventaja de 3-2 gracias a un triplete de Puskas. Tras el empate de Coluna, llegó el turno de Eusebio. En el minuto 64 transformó el penalti que puso por delante al Benfica. Cinco minutos después, un potente lanzamiento de falta suyo volvió a batir a Araquistáin: el 5-3 dio al Benfica su segunda Copa de Europa consecutiva. El equipo de Di Stefano y Puskas tuvo que rendirse ante un joven de 20 años capaz de decidir con dos goles su primera final europea.


    «Fue el momento que impulsó mi carrera», reconocerá a UEFA.com. Había vencido a sus ídolos, pero buscaba la camiseta que Di Stefano le había prometido. Cuando la recibió, se la enseñó a Simões, feliz como un niño ante el regalo de su héroe. Su compañero le recordó que acababa de proclamarse campeón de Europa. «¡Para mí solo existía la camiseta de Di Stefano!», contará a la UEFA. «Uno siempre admira a su padre —explicará a «As» en 2008—, no tanto a su hermano». El padre era Di Stefano; Pelé, de su misma edad, era el hermano.


  • EUSEBIO Y EL TRAP: UNA PANTERA EN WEMBLEY

    El 22 de mayo de 1963, en Wembley, el Benfica buscaba su tercera Copa de Europa consecutiva. Enfrente estaba el AC Milan de Nereo Rocco, pero Eusebio tardó menos de 20 minutos en dejar su huella.


    «Al principio del partido, Benítez marcaba a Eusébio, pero este lo estaba volviendo literalmente loco. Recibió el balón en tres cuartos de campo, arrancó en carrera y marcó el 1-0 con una facilidad pasmosa», recordaría Giovanni Trapattoni en su autobiografía, «Non dire gatto», escrita con Bruno Longhi.


    «Fue Cesare Maldini, nuestro capitán, quien cambió los marcajes. Se acercó y me dijo: “Trapo, marca tú a Eusebio, que si no este nos destroza esta noche”. Yo me pegué a él y Benítez pasó a marcar a Torres».


    El Trap sacrificó en aquel partido cualquier otra ambición. «Estaba tan cerca de él que oía su respiración. No le dejaba darse la vuelta. Sabía que, si se giraba con el balón en los pies, estábamos perdidos. Chutaba en un palmo de terreno con una potencia y una rapidez de ejecución nunca vistas. En aquella época, él y Pelé eran sin duda los mejores futbolistas del mundo», diría en «Il Processo del Lunedì», de la Rai.


    Aquel día, el AC Milan logró frenar al jugador del Benfica y Altafini remontó la final con un doblete. Cuarenta y un años después, cuando se convirtió en entrenador del Benfica, Trapattoni volvió a encontrarse con Eusebio, que lo recibió. La antigua batalla había dado paso a una larga amistad.

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  • EL BALÓN DE ORO Y LAS FINALES PERDIDAS

    El Benfica volvió a disputar la final en 1965 y 1968. Eusebio conocería de nuevola amargura de quedarse a las puertas del título: perdió primero ante el Inter y después ante el Manchester United.


    El 27 de mayo de 1965, en San Siro, Eusebio intentó en vano batir a Giuliano Sarti sobre un terreno de juego pesado por la lluvia. Un gol de Jair dio la victoria al Inter. El Balón de Oro, en cambio, fue para él: quedó por delante de Giacinto Facchetti y Luis Suárez y se convirtió en el primer futbolista de piel negra en recibirlo. Ya había quedado segundo en 1962 y volvería a ocupar ese puesto en 1966, por detrás de Bobby Charlton.


    En 1968, Wembley le brindó otra oportunidad. Pero ante el Manchester United, con el marcador 1-1 y a pocos minutos del final, Alex Stepney detuvo el potente disparo del portugués. En ese momento, Eusebio supo reconocer el mérito de quien le había negado la gloria y protagonizó un gesto de gran deportividad: «Hizo una gran parada, así que lo aplaudí», contaría a FourFourTwo. En la prórroga, los ingleses se desataron y ganaron 4-1.


    Durante 15 años, la camiseta del Benfica fue para él una segunda piel. Marcó 482 goles en 450 partidos de competiciones oficiales y ganó 11 ligas y 5 Copas de Portugal. Fue el máximo goleador del campeonato nacional en siete ocasiones y de la Copa de Europa en tres: nueve goles en 1964/65, siete en 1965/66 y seis en 1967/68. Su palmarés individual se completó con dos Botas de Oro europeas, en 1968 y 1973, y dos reconocimientos como futbolista portugués del año, en 1970 y 1973.


    Su gol favorito lo marcó el 9 de diciembre de 1964, en el 5-0 ante el Chaux-de-Fonds. Tras una combinación con Simões, el delantero centro llegado de Mozambique amagó con el disparo: el defensa se protegió el rostro y él levantó el balón. Repitió el amago ante el segundo defensa y remató de volea, sin que la pelota tocara el suelo. El portero no pudo hacer otra cosa que felicitarlo: «Fue una obra de arte, un momento de inspiración», contaría Eusebio a FourFourTwo.

  • EL MUNDIAL DE LA «PANTERA NEGRA»

    En 1966, el campeón llegado de Mozambique llevó a Portugal a su primer Mundial. Tras Hungría y Bulgaria, los portugueses también vencieron 3-1 a Brasil, campeón del mundo, con un doblete suyo. Pelé, condicionado por las lesiones y los golpes recibidos, abandonó el torneo. Portugal empezaba a creer que podía ganar el Mundial.


    En cuartos le esperaba Corea del Norte, que había eliminado a Italia. El 23 de julio, en Goodison Park, los asiáticos ganaban 3-0 después de veinticinco minutos. Eusebio marcó en el minuto 27 y transformó un penalti antes del descanso. En el 56 empató y después provocó otro penalti tras una carrera iniciada en el centro del campo. Lo convirtió en el 59: en poco más de media hora había marcado cuatro goles y dado la vuelta al marcador. José Augusto completó el 5-3.


    «Para mí fue mi momento especial», recordaría ante la FIFA. Portugal estaba en semifinales en su primera participación y su delantero centro ya había marcado siete goles.


    En Wembley, un doblete de Bobby Charlton cerró a Portugal el camino hacia la final. Su gol de penalti no evitó el 2-1 a favor de Inglaterra. Eusebio salió llorando: había creído en la posibilidad de llegar a la final y el tercer puesto, que aún debía conquistar ante la Unión Soviética, todavía no podía consolarlo.


    También marcó en aquel partido, al batir de penalti a Lev Yashin, a quien después abrazó. Portugal ganó 2-1 y la «Pantera Negra» terminó como máximo goleador, con 9 tantos en 6 partidos. Aquel único Mundial que disputó bastó para convertirse en inolvidable. Con la selección portuguesa terminó en 1973, con 41 goles en 64 partidos.

  • Italia, a un paso, y el vínculo con Lisboa

    La Serie A intentó arrebatárselo al Benfica. Se interesó por él la Juventus y después el Inter de Angelo Moratti estuvo muy cerca de ficharlo. Eusebio y su esposa Flora ya habían encontrado una casa cerca del lago de Como, pero, tras el Mundial de 1966, el cierre de las fronteras a los extranjeros frustró el traspaso. Corea del Norte, que había eliminado a Italia, acabó así cerrándole el camino hacia la Serie A precisamente al hombre que había truncado su sueño mundialista.


    «Podría haber comprado media Lisboa», bromearía el delantero centro en una entrevista con ‘FourFourTwo’ en 2008, al recordar cuánto habría ganado en el Inter. Sobre el interés previo de la Juventus contaría, en cambio, quela intervención de Salazar le había impedido marcharse, porque el dictador lo consideraba patrimonio del Estado. Una versión cuestionada por el historiador Ricardo Serrado, que atribuiría su frustrada llegada a Turín a las obligaciones militares del jugador.


    El caso es que Eusebio permaneció en el Benfica hasta 1975. Las rodillas, ya muy castigadas, condicionaron el tramo final de su carrera, sin borrar su olfato goleador. Cruzó el Atlántico para jugar con los Boston Minutemen en la NASL, pasó al Monterrey de México y después llegó a Canadá: en 1976 ganó el título norteamericano con los Toronto Metros-Croatia, marcó también en la final y terminó con 18 goles en 25 partidos. Siguió repartiendo su carrera entre Portugal y Estados Unidos, con las camisetas de Beira-Mar, Las Vegas Quicksilvers, União de Tomar y New Jersey Americans, antes de una última etapa en el fútbol indoor con los Buffalo Stallions.


    Después volvió a representar al Benfica, primero como colaborador técnico y más tarde como embajador del club que se había convertido en su casa. El Benfica quiso rendirle homenaje en vida: el 25 de enero de 1992, día de su 50.º cumpleaños, Eusebio inauguró la estatua que lo representaba ante el antiguo estadio da Luz. A su lado estaban su esposa y sus hijas. Todavía hoy, ante el nuevo estadio, su figura de bronce recibe a los aficionados.


    Tras su muerte, el 5 de enero de 2014, a los 71 años, Portugal declaró tres días de luto nacional. El féretro recorrió el césped del estadio da Luz y el 3 de julio de 2015 sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional.


    «Si pudiera elegir, me gustaría poder morir allí, en el estadio del Benfica. Es mi casa —había explicado ya en 1997 el delantero llegado de Mozambique—. Allí me convertí en un hombre. Allí vivo desde que tenía 18 años. Claro que no puedo elegir, pero me gustaría… Y además, durante un partido intenso, disputado y con una victoria del Benfica».