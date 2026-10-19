Eusébio da Silva Ferreira nació el 25 de enero de 1942 en Lourenço Marques, hoy Maputo, en Mozambique, entonces colonia portuguesa. Creció en Mafalala, un barrio pobre, y perdió a su padre siendo niño. Empezó a jugar al fútbol con sus amigos y un balón de trapo, en partidos que duraban horas y continuaban mientras hubiera luz.





A los doce años, el entrenador lo consideraba demasiado delgado para ponerlo a jugar. «Lloraba porque ni siquiera me daban una oportunidad», recordaría en 2008 para los lectores de «UEFA.com». Aquel chico al que no dejaban jugar convertiría la fuerza, además de la técnica, en una de las cualidades más temidas por los defensas.





Fue el Sporting de Lourenço Marques quien le dio la oportunidad: Eusebio vistió su camiseta entre 1957 y 1960 y marcó 77 goles en 42 partidos. El vínculo con el Sporting CP parecía apuntar hacia el siguiente capítulo de la historia, pero el Benfica actuó con mayor determinación.

Cuando el joven futbolista llegó a Lisboa en diciembre de 1960, con apenas 18 años, lo recibieron el frío y la disputa entre los dos grandes clubes de la capital. El Benfica había organizado el traspaso en secreto, utilizando el nombre en clave Ruth Malosso; el Sporting reclamaba derechos sobre el jugador.





Entonces fue decisiva su madre Elisa, queeligió el contrato profesional ofrecido por el Benfica en lugar de un periodo de prueba con el Sporting. «Todo empezó con mi madre, que fue determinante en todo lo que hice en el fútbol», contaría el futbolista a «Record».





Eusebio pasó 12 días en un hotel de Lagos, en el Algarve, esperando a que las aguas se calmaran. «Muchos dijeron y escribieron que me habían secuestrado, pero solo fue una forma que tuvo el Benfica de mantenerme tranquilo y alejado del revuelo», aclaró mucho tiempo después el delantero centro a «Record».





Mientras tanto, el entrenador del Benfica, Bela Guttmann, ya se había dado cuenta de lo que tenía entre manos. «Es oro», le repetía a su colaborador Fernando Caiado cuando lo veía jugar. El técnico húngaro le dio la confianza y la ayuda necesarias para encontrar su sitio en el equipo. «Fue el entrenador que más influyó en mí», reconocería a «UEFA.com». El chico al que no dejaban jugar por ser demasiado delgado estaba listo para imponerse en Europa.