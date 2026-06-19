Achraf Hakimi, defensa marroquí del París Saint-Germain, será juzgado por violación. Según L'Equipe, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles confirmó el viernes el envío a juicio del jugador ante el Tribunal Penal Departamental de Hauts-de-Seine, tras rechazar el recurso de la defensa.





La decisión llega durante el Mundial, donde Hakimi, con Marruecos, jugará este viernes contra Escocia tras empatar 1-1 con Brasil.





La investigación se centra en un hecho ocurrido en febrero de 2023. Según la reconstrucción policial difundida por medios franceses, una joven de 24 años acudió a una comisaría de Val-de-Marne ydenunció que había sido violada en la vivienda del jugador tras conocerlo en Instagram. La mujer logró repelerlo y, después, una amiga a la que avisó por SMS acudió en su ayuda.





La fecha del juicio aún no se ha fijado. Hakimi presume inocente hasta que haya sentencia firme.