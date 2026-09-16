¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1082682666.jpgAlterphotos
Adhe Makayasa

Traducido por

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Inter, se perderá el duelo contra la Roma tras sufrir una lesión en el muslo

H. Calhanoglu
Roma vs Inter Milán
Roma
Inter Milán
Serie A

Se espera que el creador de juego del Inter Hakan Calhanoglu se pierda el duelo del sábado en la parte alta de la Serie A contra la Roma tras sufrir una distensión en el muslo derecho. El maestro de 32 años no participó en la frenética victoria por 5-3 sobre el Udinese, dejando a Cristian Chivu sin uno de sus principales organizadores de juego para el choque entre dos equipos con un historial impecable en el campeonato que se medirán en el Stadio Olimpico.

  • El creador de juego, baja antes del duelo en la cumbre

    Un problema en el muslo derecho obligó al centrocampista a perderse la dramática victoria por 5-3 del lunes ante el Udinese. Su ausencia llega después de haber visto puerta en los dos primeros partidos de liga del Inter ante el Monza y el Cagliari, antes de participar contra el Nápoles y el Real Madrid en la Champions League. Perder su chispa creativa supone un golpe importante, especialmente con ambos pesos pesados italianos llegando al choque con un pleno de victorias tras cuatro jornadas.

    • Anuncios

  • El Inter confirma una distensión en el aductor

    El club milanés publicó una actualización médica oficial tras someterse a pruebas exhaustivas en Rozzano para determinar la gravedad del contratiempo.

    En un comunicado publicado el martes, el Inter dijo: "Hakan Calhanoglu se sometió esta mañana a exámenes médicos en el Istituto Clinico Humanitas de Rozzano. Las pruebas revelaron una distensión en el músculo aductor del muslo derecho. Su estado será evaluado en los próximos días".

    Informaciones generalizadas en toda Italia confirman que la lesión muscular le impedirá jugar el importante desplazamiento del sábado a la capital.

  • Una rivalidad histórica reabre la batalla

    La ausencia del mediapunta llega justo cuando ambos clubes se enfrentan para hacerse con el liderato en solitario de la Serie A, en lo que será la primera vez que dos equipos con un pleno de victorias se miden tan avanzada la temporada desde octubre de 2014. El equipo de Gian Piero Gasperini ocupa la primera posición por diferencia de goles, después de haber marcado 12 tantos y encajado solo uno en cuatro partidos. Sin embargo, los visitantes cuentan con una importante ventaja psicológica, tras haber ganado cada una de sus últimas cinco visitas ligueras al Olímpico por un marcador global de 11-2.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1083343606.jpgABACAPRESS

    El parón internacional sigue al gran duelo

    El duelo del sábado en la cima de la tabla supone, hasta la fecha, la mayor prueba para ambos equipos antes de que el fútbol doméstico dé paso al parón internacional. Aunque la Roma puede presumir de cinco victorias consecutivas para arrancar una campaña de la Serie A por solo tercera vez en su historia, los visitantes buscan afianzar su reciente dominio en suelo romano. La concentración de Turquía también seguirá de cerca lo que ocurra, con fechas clave de la Nations League ante Francia, Italia y Bélgica acercándose rápidamente.

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Inter Milán crest
Inter Milán
INT