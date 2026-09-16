El club milanés publicó una actualización médica oficial tras someterse a pruebas exhaustivas en Rozzano para determinar la gravedad del contratiempo.

En un comunicado publicado el martes, el Inter dijo: "Hakan Calhanoglu se sometió esta mañana a exámenes médicos en el Istituto Clinico Humanitas de Rozzano. Las pruebas revelaron una distensión en el músculo aductor del muslo derecho. Su estado será evaluado en los próximos días".

Informaciones generalizadas en toda Italia confirman que la lesión muscular le impedirá jugar el importante desplazamiento del sábado a la capital.