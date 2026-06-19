El Mundial 2026 empezó mal para Portugal: empató 1-1 con la República Democrática del Congo. Ronaldo tuvo un mal día, pero tras el partido los fans del astro criticaron más a su compañero João Neves en redes.
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«Hagas lo que hagas, él siempre será mejor que tú»: un compañero de la selección portuguesa recibe un alud de críticas por sus palabras sobre Cristiano Ronaldo
Los seguidores de Ronaldo criticaron las declaraciones de Neves —bastante inofensivas— tras la humillante derrota en el primer partido. Muchos las consideraron demasiado despectivas hacia el cinco veces mejor futbolista del mundo. Muchos criticaron al centrocampista del París Saint-Germain —autor del 1-0 provisional ante Congo— por parecer irrespetuoso en los comentarios de sus últimas publicaciones de Instagram. Algunos incluso se expresaron de forma ofensiva: «Pásale el balón a Ronaldo y ya está», escribió un usuario. Otro añadió: «Hermano, hagas lo que hagas, él siempre será mejor que tú».
Antes del debut, Neves había dicho: «Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestro equipo y por el fútbol. Es uno de los nuestros y está aquí para ayudarnos». Tras el 1-1, el jugador de 21 años siguió elogiando al atacante: «Está aquí para aportar. Ha jugado bien. Todo el equipo lo hizo bien».
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Henry critica a Ronaldo por una jugada: «El equipo necesita un gol, no tú»
La floja actuación de Ronaldo ante el Congo no pasó desapercibida. Thierry Henry, comentarista en Fox durante el Mundial, lo criticó.
El detonante fue una jugada en la que Ronaldo se interpuso tras un centro de Francisco Conceição y controló el balón, aunque Bruno Fernandes estaba en mejor posición. El posterior remate de CR7 se fue fuera. «El equipo necesita un gol, no tú. Como quiere marcar, se queda con ese pase. Así, el defensa tiene a ambos rivales a la vista y le resulta mucho más fácil defender. De eso se trata. Ya habéis visto la reacción de Bruno Fernandes», afirmó Henry.
El martes Portugal enfrentará a Uzbekistán, que cayó 1-3 ante Colombia en su debut.
Mundial 2026: Clasificación Grupo K
# Equipo Partido S U N Goles Dif. Puntos 1 Colombia 1 1 0 0 3-1 2 3 2 República Democrática del Congo 1 0 1 0 1-1 0 1 2 Portugal 1 0 1 0 1-1 0 1 4 Uzbekistán 1 0 0 1 1-3 -2 0