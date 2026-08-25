AFP
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«¡Hagamos del fútbol un deporte verdaderamente global!». El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expone un ambicioso plan de crecimiento durante su visita a la Unión de Fútbol del Caribe
Infantino visita la República Dominicana
El presidente de la FIFA, Infantino, viajó a la República Dominicana para reunirse con asociaciones miembro de la CFU. La visita tuvo lugar al margen de la CFU U-14 Challenge Series, un torneo juvenil respaldado por el programa FIFA Forward. Durante su viaje, Infantino mantuvo un diálogo constructivo con representantes de la CFU, entre ellos el presidente Lyndon Cooper y el presidente de la Concacaf, Victor Montagliani.
También se reunió con responsables locales del gobierno y del deporte, y subrayó que el evento juvenil puso perfectamente de relieve los beneficios de invertir en este deporte a nivel global. El máximo dirigente de la FIFA expresó su satisfacción por interactuar con figuras regionales. Señaló que el encuentro proporcionó una plataforma importante para escuchar opiniones y compartir ideas sobre el futuro de este deporte.
Reduciendo la brecha global en el fútbol
Uno de los grandes temas de conversación de la visita fue la misión en curso de la FIFA de igualar las condiciones entre los distintos continentes. Infantino apuntó a una década de cambios positivos, pero subrayó la importancia de seguir desarrollándose.
«Recibí una acogida muy, muy cálida aquí, en la República Dominicana, un país hermoso, hermoso... con motivo de una reunión de la Unión Caribeña de Fútbol, para hablar de proyectos e ideas», dijo Infantino.
«Así que es, aún más, un motivo para estar orgulloso de estar aquí. Y también feliz, porque es importante implicarse, dialogar, expresar puntos de vista y opiniones. Han pasado muchas cosas en las últimas semanas y es importante que oigas, que escuches y que también puedas expresar cuáles son tus sentimientos. Así que creo que, en general, es positivo, muy, muy feliz con todo el apoyo que recibo aquí.
«Queremos hacer crecer el fútbol en cada uno de nuestros 211 países en el mundo. Tenemos que reducir esta brecha entre los países grandes, grandes, y todos los demás... tenemos que dar una oportunidad a todos los demás».
Financiando a la próxima generación
Fundada en 1978, la CFU está compuesta por 31 miembros y recibe un importante respaldo financiero del organismo rector del fútbol mundial. En el actual ciclo del programa FIFA Forward, se proporcionan hasta 5 millones de dólares a cada organización regional para financiar iniciativas cruciales. Infantino elogió este sistema y lo describió como una de las mejores inversiones que ha hecho la FIFA. Recordó que muchas asociaciones regionales carecían anteriormente de los recursos necesarios para organizar actividades futbolísticas para niños.
«Tuvimos que encontrar recursos, y tuvimos que encontrar cada vez más recursos porque lo que hacen al organizar estos eventos para los niños, este año es el sub-14 aquí en la CFU, en el Caribe, sub-14 masculino, el año que viene, sub-14 femenino», añadió.
«¿Por qué no hacerlo cada año, masculino y femenino, por ejemplo? Bueno, eso cuesta dinero, por supuesto. Nuestro trabajo es ayudar a encontrar ese dinero para que más niñas y más niños puedan disfrutar del fútbol.
«Vamos a organizar ahora este año por primera vez en la FIFA un Mundial sub-15 al que están invitados los 211 países de la FIFA. Un festival de juventud, con más de 4.000 niños jugando al fútbol juntos. Por eso necesitamos estos recursos, patrocinadores y radiodifusores para reinvertir el 100 % de lo que generamos de nuevo en el juego, porque queremos hacer del fútbol algo verdaderamente global en cada rincón del mundo».
- Getty Images
Un nuevo festival mundial de la juventud
De cara al futuro, Infantino desveló planes para una nueva y amplia competición juvenil que estará abierta a las 211 federaciones miembro de la FIFA. Este paso encaja con el objetivo del organismo de hacer que este deporte sea verdaderamente global.
La edición inaugural del Mundial sub-15 está prevista para este año, reuniendo a más de 4.000 niños para jugar al fútbol. Infantino describió con entusiasmo el próximo torneo internacional como un «festival de la juventud».
Para hacer realidad proyectos tan ambiciosos, el presidente de la FIFA destacó la necesidad permanente de recursos, patrocinadores y cadenas de televisión. Prometió que el 100 % de los fondos generados se reinvertirá directamente en el fútbol para garantizar un crecimiento continuado.
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