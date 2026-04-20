Osimhen nació y se crió en las afueras de Lagos. Ser el menor de siete hermanos le forjó un fuerte espíritu de lucha que luego le ayudó dentro y fuera del campo.

Tras formarse en la Ultimate Strikers Academy, dio el salto a Europa fichando por el Wolfsburgo alemán. Pero fue en Francia, después de su paso por el Charleroi belga, donde realmente despuntó.

Una temporada brillante en el Lille le abrió las puertas de un millonario traspaso al Nápoles. En Italia marcó 76 goles en 133 partidos, ganó la Serie A y fue elegido Futbolista del Año en 2022-23. Tras un desencuentro con los directivos del Nápoles, en 2024 fichó por el Galatasaray, donde lleva 56 goles en 70 encuentros.