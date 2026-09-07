Getty Images Sport
Traducido por
«Hacer promesas es complicado»: el CEO del Bayern de Múnich aborda los vínculos del Real Madrid con Michael Olise y ofrece una actualización sobre el contrato de Harry Kane
No se ha recibido ninguna oferta formal por la estrella francesa
Dreesen ha confirmado que el Bayern de Múnich no recibió ninguna oferta oficial por Olise durante el mercado de fichajes de verano, pese a las informaciones persistentes que vinculaban al extremo con un traspaso al Real Madrid. El jugador de 24 años, que llegó al Bayern procedente del Crystal Palace en el verano de 2024 por una cantidad de 60 millones de euros, incluidas las variables, se ha consolidado como uno de los grandes talentos ofensivos del fútbol mundial, con 45 goles en 111 partidos en todas las competiciones con el gigante alemán.
Al abordar los rumores concretos que sugerían que el gigante español había hecho un movimiento por el internacional francés, Dreesen se apresuró a aclarar la situación. «Eso sencillamente no era verdad», dijo Dreesen a la cadena alemana Sport1 cuando fue preguntado por las supuestas ofertas. «No hemos tenido ninguna oferta sobre la mesa. Siempre hemos dicho que no estamos interesados. Esa es exactamente nuestra postura. Olise es extremadamente importante para este equipo. Es un mago sobre el campo, y este equipo funciona excelentemente bien en conjunto».
- AFP
Dreesen, cauto con las garantías a largo plazo
Aunque la cúpula del Bayern sigue encantada con las aportaciones de Olise sobre el terreno de juego, después de haber ganado el premio al Novato de la Temporada de la Bundesliga en 2024-25 antes de ser coronado Jugador de la Temporada de la Bundesliga en 2025-26, Dreesen se mostró notablemente más reservado cuando se le pidió que ofreciera una garantía definitiva sobre el futuro a largo plazo del jugador en el club. La naturaleza del mercado de fichajes implica que incluso los clubes más grandes deben ser realistas en cuanto a la continuidad de sus jugadores cuando pretendientes de élite como el Real Madrid entran en la conversación.
Cuando se le preguntó si podía calmar la creciente ansiedad entre la afición del Bayern de Múnich ante una posible salida en futuros mercados, el CEO admitió que nada está escrito en piedra en el fútbol profesional. Dreesen explicó su postura al afirmar: "En este negocio, hacer promesas es un asunto complicado". Esa incertidumbre existe a pesar de que Olise tiene contrato hasta el verano de 2029 y se ha consolidado como un ganador en serie en Baviera, al levantar dos títulos de la Bundesliga, una DFB-Pokal y dos Supercopas Franz Beckenbauer desde que se marchó a Alemania.
Las conversaciones sobre la renovación y el futuro de Harry Kane
Más allá de las preocupaciones inmediatas en torno a Olise, Dreesen también se refirió a la situación del delantero talismán Harry Kane. El capitán de Inglaterra ha sido toda una revelación desde que llegó procedente del Tottenham Hotspur, conquistando dos Botas de Oro europeas y marcando unos asombrosos 148 goles en solo 151 partidos. Ante un rendimiento tan fenomenal, el club parece decidido a garantizar que siga siendo el eje de su ataque durante los próximos años. El CEO dejó entrever que las conversaciones sobre el futuro del delantero se están llevando con un alto grado de respeto mutuo y positividad.
Al hablar sobre la posibilidad de una renovación para el veterano delantero, cuyo contrato actual expira en el verano de 2027, Dreesen destacó el fuerte vínculo entre el jugador y la directiva. "Tenemos una relación muy relajada entre nosotros. Se nota... que ambas partes quieren esto. La [duración del contrato] es una de las pequeñas cosas de las que no puedo hablar aquí", dijo.
- Getty Images Sport
El foco se desplaza hacia las obligaciones europeas
El Bayern de Múnich ha disfrutado de un inicio fulgurante de la nueva temporada, al conquistar la Supercopa Franz Beckenbauer a costa de su gran rival, el Borussia Dortmund, antes de arrancar la defensa de su título de la Bundesliga con una contundente goleada por 5-1 al Stuttgart. Sin embargo, el equipo de Vincent Kompany sufrió un tropiezo sorpresa en su último partido, al empatar sin goles ante el recién ascendido Schalke. Ahora, el gigante alemán buscará recuperar rápidamente su dinámica ganadora cuando reciba al FK Bodo/Glimt en la Liga de Campeones de la UEFA el jueves.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias