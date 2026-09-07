«Hacer promesas es complicado»: el CEO del Bayern de Múnich aborda los vínculos del Real Madrid con Michael Olise y ofrece una actualización sobre el contrato de Harry Kane

Dreesen ha confirmado que el Bayern de Múnich no recibió ninguna oferta oficial por Olise durante el mercado de fichajes de verano, pese a las informaciones persistentes que vinculaban al extremo con un traspaso al Real Madrid. El jugador de 24 años, que llegó al Bayern procedente del Crystal Palace en el verano de 2024 por una cantidad de 60 millones de euros, incluidas las variables, se ha consolidado como uno de los grandes talentos ofensivos del fútbol mundial, con 45 goles en 111 partidos en todas las competiciones con el gigante alemán.

Al abordar los rumores concretos que sugerían que el gigante español había hecho un movimiento por el internacional francés, Dreesen se apresuró a aclarar la situación. «Eso sencillamente no era verdad», dijo Dreesen a la cadena alemana Sport1 cuando fue preguntado por las supuestas ofertas. «No hemos tenido ninguna oferta sobre la mesa. Siempre hemos dicho que no estamos interesados. Esa es exactamente nuestra postura. Olise es extremadamente importante para este equipo. Es un mago sobre el campo, y este equipo funciona excelentemente bien en conjunto».