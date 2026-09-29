¡Hacen historia! Los hermanos Esposito igualan un récord de 111 años de la selección italiana en una contundente victoria sobre Turquía

La imponente actuación a domicilio le dio a Mancini su primera victoria desde su regreso al banquillo de Italia, después de la derrota inicial ante Bélgica. Los goles en la primera parte de Alessandro Bastoni, Davide Frattesi y el debutante Michael Kayode dejaron a los visitantes con el partido totalmente bajo control antes de que Pio añadiera un cabezazo tras un rechace después del descanso.

Italia no ganaba un partido fuera de casa por tres o más goles desde la victoria por 3-0 sobre Bosnia del 15 de noviembre de 2019. Y, lo más importante, la Azzurra vuelve a la senda del triunfo con Mancini al mando por primera vez desde que derrotó a Países Bajos por 3-2 el 18 de junio de 2023, poniendo fin a una espera de 1.198 días.



