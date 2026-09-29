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¡Hacen historia! Los hermanos Esposito igualan un récord de 111 años de la selección italiana en una contundente victoria sobre Turquía
El dúo atacante escribe la historia de Italia
La decisión de Mancini de alinear juntos a Pio y Sebastiano dejó un hito histórico, ya que Italia arrolló a Turquía por 4-1 en la Liga de Naciones. Fue la primera vez que dos hermanos aparecieron en el once inicial de Italia desde que Aldo y Luigi Cevenini jugaron contra Suiza allá por 1915. Además, la pareja puso fin a una espera de 24 años desde que Filippo y Simone Inzaghi compartieron césped durante 11 minutos contra Inglaterra en noviembre de 2000.
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El orgullo familiar impulsa el salto al primer equipo
Los Esposito ya han escrito sus nombres en la historia de la Azzurra como la primera familia que ve a tres hermanos representar a la selección absoluta. El hermano mayor, Salvatore, abrió el camino con su debut con la absoluta a las órdenes de Mancini contra Inglaterra en 2022, marcando el listón para sus hermanos pequeños. Al hablar de su determinación por seguir sus pasos, Sebastiano bromeó recientemente: «Después de Salva y Pio, si no hubiera llegado a la selección, no me lo habría perdonado».
Mancini asegura su primera victoria remontando
La imponente actuación a domicilio le dio a Mancini su primera victoria desde su regreso al banquillo de Italia, después de la derrota inicial ante Bélgica. Los goles en la primera parte de Alessandro Bastoni, Davide Frattesi y el debutante Michael Kayode dejaron a los visitantes con el partido totalmente bajo control antes de que Pio añadiera un cabezazo tras un rechace después del descanso.
Italia no ganaba un partido fuera de casa por tres o más goles desde la victoria por 3-0 sobre Bosnia del 15 de noviembre de 2019. Y, lo más importante, la Azzurra vuelve a la senda del triunfo con Mancini al mando por primera vez desde que derrotó a Países Bajos por 3-2 el 18 de junio de 2023, poniendo fin a una espera de 1.198 días.
- AFP
La dinámica positiva alivia la desilusión por la clasificación
Esta convincente actuación ofrece al equipo de Mancini un impulso oportuno mientras busca pasar página tras los consecutivos fracasos en la clasificación para el Mundial. Sumó tres puntos vitales a domicilio y recuperó impulso antes de una exigente campaña de la Liga de Naciones que deja poco margen para la complacencia. Mientras tanto, para Turquía, una dolorosa derrota en casa, recibida con sonoras pitadas de sus aficionados, deja al seleccionador Vincenzo Montella bajo una presión creciente tras dos derrotas consecutivas.
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