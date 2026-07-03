Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, acaba de ganar la Liga Profesional de Arabia Saudí con el Al-Nassr y disputa su sexta fase final del Mundial. Con 41 años, suma 232 partidos y 146 goles con Portugal.

Su último tanto llegó de penalti en la agónica victoria 2-1 ante Croacia en dieciseisavos del Mundial de Norteamérica. Antes, marcó un doblete en la fase de grupos contra Uzbekistán.

Es un balance más que respetable para el exdelantero del Real Madrid y la Juventus, pero ha visto cómo Messi —en solo tres partidos hasta la fecha— ha marcado en seis ocasiones, lo que le sitúa a la cabeza de la carrera por la Bota de Oro junto al capitán de Francia, Kylian Mbappé.

Los elogios llueven sobre el astro argentino, ya máximo goleador de la historia de los Mundiales, admirado por desafiar el paso del tiempo y crear magia que cambia partidos.

En cambio, la presencia de Ronaldo en el once de Portugal genera debate, pues, pese a la falta de competencia clara en la delantera bajo Roberto Martínez, muchos lo dan por acabado.