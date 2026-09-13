Aubameyang sigue desafiando a su edad en la máxima categoría del fútbol español, inscribiendo su nombre en los libros de historia junto al de uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Al ver puerta en el trabajado empate 1-1 del Deportivo de La Coruña ante el Getafe, el internacional de 37 años ha marcado ya en cada uno de los cinco primeros partidos de su equipo en la temporada 2026/27 de La Liga. Esta notable regularidad le ha convertido en el primer jugador en lograr algo así desde Ibrahimovic en 2009, cuando el icono sueco lideraba el ataque del Barcelona.

Según DAZN España, Aubameyang es apenas el 11º jugador en toda la historia de la competición en marcar en las cinco primeras jornadas de una temporada. La racha goleadora del delantero gabonés comenzó en la jornada inaugural ante el Elche y continuó con remates certeros contra el Málaga, el Valencia y el Villarreal.