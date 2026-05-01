«Hace con él lo que quiere»: Toni Kroos quedó muy impresionado por un jugador del Bayern de Múnich contra el PSG

Su marcador directo, Nuno Mendes, apenas pudo controlar a Olise. «Hace lo que quiere con el que, para mí, es el mejor lateral izquierdo del mundo», afirmó Kroos. Y eso que, en los últimos tiempos, Mendes se había «metido en el bolsillo a muchos buenos extremos derechos». Kroos supuso que el portugués de 23 años habría pensado: «Maldita sea, aquí hay uno al que ni siquiera puedo superar físicamente, y eso ya es difícil».

Con un rendimiento sobresaliente, Olise se ha ganado un puesto entre los candidatos al Balón de Oro: en 47 partidos oficiales ha marcado 20 goles y dado 29 asistencias.

Tras el duelo contra el PSG, el comentarista francés Christophe Dugarry llegó a compararlo con Zinedine Zidane. «Quizá me esté pasando un poco, pero creo que este chico tiene algo de ‘Zizou’: controla el balón con desenfado, usa bien el cuerpo, se mueve entre líneas y tiene gran visión de juego», añadió en RMC.