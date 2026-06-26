«Habría sido la solución más segura»: Manuel Neuer rechaza cualquier culpa por el gol de la victoria de Ecuador sobre Alemania

En la zona mixta le preguntaron a Neuer si se hacía responsable del gol. Respondió: «No». Ante la insistencia, el portero de 40 años explicó la jugada en un monólogo de un minuto y ocho segundos. Esta es su declaración:

«Fue un pase de cabeza normal y traté de atrapar el balón. Es una situación habitual: cualquier portero sabe que debe colocarse así y detenerlo. Es como cuando un jugador llega antes con la punta del pie. Por supuesto, miro el desvío y lo que pasa delante. Puede ir a cualquier lado, así que me guío por ese movimiento: veo el balón y trato de atraparlo. Desde atrás no lo veo; debo fijarme en lo que ocurre delante de mí, dónde está el balón y qué sucede con él. Por eso solo quería atraparlo. Además, era la opción más segura; si hubiera intentado atajarlo de otra manera, podría haber sido autogol». Conclusión de Neuer: el gol «en ningún caso» fue un error del portero.