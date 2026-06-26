Tras los goles tempraneros de Leroy Sané y Nilson Angulo, todo apuntaba a un empate entre Alemania y Ecuador en el último partido de la fase de grupos del Mundial, hasta que Gonzalo Plata marcó el 2-1 para los sudamericanos en el minuto 77 tras un saque de esquina. David Raum perdió el duelo aéreo en el primer palo, Jonathan Tah dejó escapar al goleador en el área y Neuer falló en la parada, según el análisis unánime de la prensa.
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«Habría sido la solución más segura»: Manuel Neuer rechaza cualquier culpa por el gol de la victoria de Ecuador sobre Alemania
En la zona mixta le preguntaron a Neuer si se hacía responsable del gol. Respondió: «No». Ante la insistencia, el portero de 40 años explicó la jugada en un monólogo de un minuto y ocho segundos. Esta es su declaración:
«Fue un pase de cabeza normal y traté de atrapar el balón. Es una situación habitual: cualquier portero sabe que debe colocarse así y detenerlo. Es como cuando un jugador llega antes con la punta del pie. Por supuesto, miro el desvío y lo que pasa delante. Puede ir a cualquier lado, así que me guío por ese movimiento: veo el balón y trato de atraparlo. Desde atrás no lo veo; debo fijarme en lo que ocurre delante de mí, dónde está el balón y qué sucede con él. Por eso solo quería atraparlo. Además, era la opción más segura; si hubiera intentado atajarlo de otra manera, podría haber sido autogol». Conclusión de Neuer: el gol «en ningún caso» fue un error del portero.
Manuel Neuer en el Mundial: siete disparos, cuatro goles encajados
«Debemos defender eso de otro modo», afirmó el seleccionador alemán Julian Nagelsmann, quien habló de una «situación ingrata» en la que un portero tiene «muy difícil reaccionar». Nagelsmann sacó a Neuer del retiro en la selección antes del torneo y relegó a Oliver Baumann al banquillo.
Por ahora, la apuesta no ha funcionado: más allá del segundo gol ante Ecuador, Neuer vive un torneo desafortunado. En tres partidos ha recibido siete tiros a puerta y cuatro han acabado en gol. Desde la final de 2014, Alemania no ha logrado dejar su portería a cero en ningún partido del Mundial.