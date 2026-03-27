Según informa Sky, en el Skyblues se están preparando para la posibilidad de que Guardiola abandone el club ya al final de la temporada actual. Aunque el español tiene contrato hasta 2027, no se descarta una salida anticipada, según se afirma.
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¿Habrá un primer intento ya en verano? Al parecer, un club de primera división tiene en el punto de mira al entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany
Además del exjugador Kompany, que vistió la camiseta del ManCity entre 2008 y 2019 y sigue estando muy vinculado emocionalmente al club, según el informe, Xabi Alonso, destituido a principios de año en el Real Madrid, también sería uno de los candidatos para suceder a Pep. Sin embargo, el exentrenador del Leverkusen estaría más interesado en un posible fichaje por su antiguo club, el Liverpool, y estaría «dispuesto» a aceptar el cargo si Arne Slot tuviera que dejar el puesto al final de la temporada.
Al mismo tiempo, la salida de Kompany del FC Bayern es bastante improbable y, según la información de Sky, no es una opción para el belga en estos momentos. En Múnich, el técnico de 39 años está realizando un trabajo excepcional; entre otras cosas, el campeón alemán está en camino de ganar la Bundesliga.
Además, Kompany mantiene una excelente relación con los responsables deportivos, entre ellos el director deportivo Christoph Freund y el director ejecutivo Max Eberl. En octubre de 2025, los directivos del Bayern renovaron anticipadamente el contrato de su exitoso entrenador hasta 2029. Se dice que este contrato no incluye ninguna cláusula de rescisión para el verano.
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Guardiola y el Manchester City se enfrentan a una temporada complicada
En el Manchester City, Guardiola está viviendo una temporada difícil. En la liga, la diferencia con respecto al líder, el Arsenal, es de nueve puntos, aunque aún le queda un partido más por disputar que a su rival. En la Liga de Campeones, por su parte, la aventura terminó ya en octavos de final tras dos actuaciones decepcionantes contra el Real Madrid.
Además de la victoria en la Copa de la Liga, la FA Cup sigue siendo la última oportunidad de ganar un título. Allí, los Skyblues se enfrentarán al Liverpool el 4 de abril en los cuartos de final.
Pep Guardiola: sus estadísticas en el Manchester City
Partidos
Victorias
Empates
Derrotas
Puntos por partido
582
415
75
92
2,27