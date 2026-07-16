«Sé que el equipo está muy contento con Gabi (su compañero de equipo Gabriel Bortoleto) y conmigo. Apenas estamos empezando. Este es nuestro primer año como equipo», declaró Hülkenberg el jueves, antes del Gran Premio de Bélgica: «Además, los contratos son muy claros».
Traducido por
¿Habrá algún piloto alemán en la temporada 2026 de F1? El futuro de Nico Hülkenberg en Audi ya se decidió
Se rumoreó que Carlos Sainz, de Williams, podría correr para Audi desde 2027, pero Hülkenberg lo descartó como «el típico bullicio veraniego de la Fórmula 1». «El asiento de reserva está libre, pero dudo que le interese», afirmó en Spa-Francorchamps. «Para mí no hay duda».
Tras firmar en 2024 un contrato de varios años, Hülkenberg compite desde 2025 con Sauber, predecesor de Audi. En 2026 el equipo alemán debutó en la Fórmula 1, así que 2027 sería su tercer año de contrato.
El jefe de equipo, Mattia Binotto, respalda a Nico Hülkenberg.
Hace dos semanas, en Silverstone, el jefe de equipo, Mattia Binotto, animó a su piloto: «Nico sigue teniendo mucha gasolina en la sangre. Está concentrado, es constante y parece un piloto joven. Le va bien y eso nos alegra mucho».
Esta temporada, Hülkenberg aún no ha sumado puntos, en parte por su monoplaza. El piloto de 38 años no ha llegado a meta en cuatro de las nueve carreras.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias