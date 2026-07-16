Se rumoreó que Carlos Sainz, de Williams, podría correr para Audi desde 2027, pero Hülkenberg lo descartó como «el típico bullicio veraniego de la Fórmula 1». «El asiento de reserva está libre, pero dudo que le interese», afirmó en Spa-Francorchamps. «Para mí no hay duda».

Tras firmar en 2024 un contrato de varios años, Hülkenberg compite desde 2025 con Sauber, predecesor de Audi. En 2026 el equipo alemán debutó en la Fórmula 1, así que 2027 sería su tercer año de contrato.