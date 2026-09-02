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«Hablé con Rúben Dias»: por qué la joven promesa del Manchester City Claudio Echeverri eligió fichar por el Benfica
Echeverri llega para fichar por el Benfica
SegúnA Bola, Claudio Echeverri llegó a Lisboa el martes por la noche procedente de Mánchester para ultimar los detalles de su cesión al Benfica desde el Manchester City. El Benfica se ha asegurado una opción de compra por el mediapunta de 20 años al final del acuerdo temporal.
Está previsto que el talentoso creador de juego se someta a las pruebas médicas antes de firmar su contrato y ser presentado oficialmente. El Benfica se está dando prisa para completar los trámites antes de presentar a la UEFA la lista de jugadores inscritos para la próxima campaña de la Europa League.
Echeverri ya pasó anteriormente por cesiones en el Bayer Leverkusen y el Girona FC después de firmar un contrato de cuatro años y medio con el Manchester City en enero de 2024.
- AFP
Consejos de las estrellas del City y de una leyenda del Benfica
A su llegada a Portugal, el argentino admitió que buscó consejo de sus compañeros en el Manchester City Rúben Dias y Bernardo Silva, ambos exestrellas del Benfica, además del técnico Marco Silva antes de aceptar el traspaso.
Echeverri expresó su satisfacción por fichar por el gigante portugués y manifestó su intención de seguir los pasos de sus compatriotas que anteriormente brillaron en el club.
«Hablé con el entrenador y también con Rúben Dias y Bernardo Silva en el Manchester City», dijo Echeverri. «Muchos jugadores argentinos han jugado en este gran club y ojalá pueda repetir lo que hicieron. Quiero ayudar al Benfica, que es el club más grande de Portugal, a ganar títulos».
Encaje táctico en Lisboa
Apodado 'El Diablito', se espera que Echeverri sea una incorporación importante para el planteamiento táctico de Marco Silva. Su principal cometido sería actuar en la posición de mediapunta, un puesto ocupado recientemente por Heorhiy Sudakov.
El joven centrocampista ganó proyección internacional por primera vez durante el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2023, donde terminó como máximo goleador compartido con cinco tantos y dio tres asistencias. Consolidó su reputación más tarde ese mismo año en el Mundial Sub-17 de la FIFA en Indonesia, al marcar un memorable hat-trick en la victoria por 3-0 de Argentina sobre Brasil en cuartos de final.
Tras disputar partidos con el primer equipo del Manchester City, el Leverkusen y el Girona, el movimiento a Lisboa le ofrece una plataforma estructurada para asegurarse minutos como titular con regularidad en Europa.
Plazos de inscripción y próximos pasos
Con Echeverri ya en Lisboa, los responsables del Benfica trabajan contrarreloj para cerrar su contrato antes de que se cierre el plazo oficial de inscripción.
Siempre que supere el reconocimiento médico, el jugador podría ser presentado el miércoles e inscrito formalmente en la lista de la plantilla del Benfica para competición europea.
Una vez se incorpore a los entrenamientos, Echeverri intentará debutar y consolidarse como una figura central en el centro del campo de Marco Silva de cara a la próxima temporada.
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