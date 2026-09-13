PsnewZ
Traducido por
«¡Hablaron de mi familia!»: Paris Brunner rompe su silencio sobre el misterioso gesto en su celebración del gol que desató una airada polémica
Brunner marca un golazo antes de desatar una polémica por su celebración
Paris Brunner rescató un punto para el AS Mónaco con un brillante gol del empate en el minuto 71 en el 1-1 ante el RC Estrasburgo en el Stade de la Meinau. Lamine Camara filtró un pase al espacio para el exdelantero del Borussia Dortmund, que colocó un magnífico disparo lejano en la escuadra.
Sin embargo, el futbolista de 20 años provocó de inmediato la indignación al correr hacia los aficionados del Estrasburgo y hacer un gesto de degüello con el pulgar.
El incidente eclipsó su quinto gol de la temporada entre todas las competiciones y le dejó expuesto a una posible sanción disciplinaria por parte de las autoridades de la Ligue 1.
- PsnewZ
Delantero revela que los abusos familiares provocaron una reacción emocional
En declaraciones en la zona mixta tras el partido, Brunner defendió sus actos al revelar que los aficionados locales habían proferido insultos verbales contra sus padres durante todo el encuentro. Insistió en que el gesto fue únicamente un arrebato de emoción tras un momento de mucha presión, y no un acto malicioso.
El internacional alemán aclaró que su gesto significaba que el resultado del partido quedó decidido por su gol.
«Los aficionados hablaron de mi familia, de mi madre, de mi padre», declaró Brunner. «Había muchas emociones, especialmente después de un disparo así. No quise faltar al respeto. Lo que quise decir fue: “Qué gol, esto se ha acabado”».
Forward se disculpa en las redes sociales
Abordando aún más la polémica en una historia de Instagram publicada más tarde esa misma noche, Brunner expresó su pesar por el malentendido provocado por su celebración. Admitió que el gesto fue torpe, al tiempo que reiteró su respeto por el rival.
Su reacción llegó después de consolidarse como una figura clave en el ataque del Mónaco tras una brillante pretemporada y su reciente actuación de dos goles contra el Marsella.
"Siento si herí los sentimientos de alguien", publicó Brunner. "Actué en el calor del momento; el gesto fue torpe y no debería haberlo hecho".
- PsnewZ
El delantero del Mónaco espera una posible revisión de la LFP
Con las críticas en redes sociales aumentando por el incidente, sigue sin estar claro si la comisión disciplinaria de la LFP impondrá una multa o una sanción de suspensión al delantero. El Mónaco sigue centrado en proteger a su joven talento mientras afronta partidos de alta exigencia en la Ligue 1.
El estado de forma ofensivo de Brunner sigue siendo vital para el Mónaco, que mantiene su posición en lo más alto de la clasificación.
El Mónaco prepara ahora su próximo partido contra el Lens, con la esperanza de mantener a su delantero estrella centrado en los resultados sobre el terreno de juego.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias