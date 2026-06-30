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«¡Hablar es fácil!» - Dietmar Hamann afirma que Julian Nagelsmann «apenas ve» los partidos de los jugadores de la selección alemana con sus clubes en una mordaz crítica tras la eliminación en el Mundial de 2026
La campaña de Alemania termina de forma histórica
Alemania cayó 4-2 en los penaltis ante Paraguay en dieciseisavos y sumó una nueva decepción en el Mundial. Kai Havertz igualó el gol de Julio Enciso, y un tanto de Jonathan Tah en la prórroga fue anulado. Los fallos de Havertz, Nick Woltemade y Tah significaron la primera derrota alemana en una tanda mundialista. Este tropiezo se suma a la eliminación en cuartos de la Euro 2024 y a las dos anteriores en fase de grupos (2018 y 2022).
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Hamann duda del liderazgo de Nagelsmann.
En declaraciones a la RTE tras el partido, Hamann afirmó que los problemas de Alemania van más allá de los resultados y que la plantilla ha carecido de unidad bajo el mando de Nagelsmann.
«El corazón y el coraje nacen del espíritu de equipo, de saber que puedes confiar en tus compañeros, y con este seleccionador eso nunca ha existido.
Han tenido alguna actuación decente, pero, en general, el rendimiento ha sido decepcionante: así fue en la Eurocopa, en la fase de clasificación y ahora en este Mundial.
«Siempre hablan del ambiente y el espíritu del grupo, pero hay que demostrarlo. Hablar es fácil y nunca me ha convencido que este sea un equipo tan unido… La culpa es del seleccionador, que debe lograr que los jugadores se unan».
Las críticas por la selección de jugadores aumentan la presión sobre el seleccionador alemán.
Hamann criticó a Nagelsmann por no seguir en persona a jugadores y rivales. Afirmó que el seleccionador alemán «rara vez ve los partidos» y que no viajó para ver a Yann Bisseck en el Inter de Milán ni a Kevin Schade en el Brentford, pese a sus actuaciones con sus clubes.
“Es un técnico que casi nunca ve partidos”, insistió Hamann. “Nunca ha ido a Milán para ver a Bisseck; debería haberlo llevado al Mundial. En dos años y medio no ha viajado a Brentford para ver a Schade, quien marcó 10 goles [8] la temporada pasada y 10 [11] la anterior.
En la Bundesliga quizá vea uno o dos partidos al mes. En la Liga de Campeones se perdieron encuentros del Real Madrid. En enero tuvo la Copa Africana de Naciones, con Costa de Marfil y posibles rivales, pero tampoco fue.
«El Mundial de Clubes del año pasado, con esos estadios y ese calor... [El seleccionador de Portugal, Roberto] Martínez está aquí, [el de Inglaterra, Thomas] Tuchel también. [El de Francia, Didier] Deschamps, que lo ha ganado todo, tiene 65 años y lleva tres semanas en Estados Unidos. ¿Y nuestro hombre? No está. Ahí es donde no siento compasión: el equipo y él obtuvieron lo que se merecían, y mañana se van a casa».
- AFP
Nagelsmann deja su futuro en manos de la DFB
A pesar de la presión, Nagelsmann rechaza dimitir. El seleccionador alemán, con contrato hasta 2028, quiere seguir si la DFB le respalda. La preparación para la Eurocopa y la Liga de Naciones depende ahora de la decisión de la DFB.