¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
imago-sport-1081483838.jpgAlberto Gardin
Karim Malim

Traducido por

"Hablar es fácil, actuar es más difícil": Mourinho envía un fuerte mensaje a las estrellas del Real Madrid y advierte sobre la frustración

J. Mourinho
Vinicius Junior
J. Bellingham
K. Mbappe
F. Valverde
A. Tchouameni
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Primera División
Y. Diomande
Rodri
Portugal
Brasil
Inglaterra
Francia
Uruguay
España
Marruecos
Côte d’Ivoire

De Diomandé, Tchouaméni y Valverde a Vinicius, Mbappé y Bellingham: el Special One revela los secretos

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, habló de varios asuntos relacionados con el equipo durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Espanyol, que se disputará mañana sábado en el estadio Stage Front, en el marco de la segunda jornada de LaLiga de la temporada 2026-2027.

El Espanyol afronta el partido con la moral alta, después de iniciar su andadura en la nueva temporada con una amplia victoria sobre el Levante por tres goles a cero, con la que sumó sus primeros tres puntos y mantuvo su portería a cero. El conjunto catalán espera aprovechar el factor campo y el apoyo de su afición para dar continuidad a su buen arranque.

Por su parte, el Real Madrid disputa su primer partido oficial fuera de casa en LaLiga esta temporada, luego de que se aplazara su enfrentamiento ante la Real Sociedad en la jornada inaugural, como medida excepcional para conceder a los clubes más afectados por la participación de sus jugadores en el Mundial 2026 un periodo adicional de recuperación y preparación.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

  • imago-sport-1081483951.jpgAlberto Gardin

    Mourinho elogia al Espanyol y habla sobre el estado de forma del Real Madrid

    Mourinho comentó sobre el enfrentamiento ante el Espanyol: «Es un buen equipo. Los equipos que dirige el mismo entrenador durante mucho tiempo están perfectamente preparados, y poseen una rutina y una dinámica especiales. Juegan bien y tienen mucha ambición».

    Y añadió el director técnico del Real Madrid: «Me gustó mucho su primer partido. Tienen tres puntos, marcaron tres goles sin que su portería se viera batida, y la afición está contenta. Estamos preparados para lo que vamos a afrontar».

    Sobre su estado de ánimo antes del inicio de la temporada, explicó: «Estoy bien y tranquilo. Es una temporada más. Es difícil preparar al equipo en grupos diferentes, pues algunos jugadores han disputado 36 sesiones de entrenamiento y 6 partidos, mientras que otros han jugado pocos partidos y un número limitado de entrenamientos».

    Y prosiguió: «He podido preparar entrenamientos variados para todos, y estoy muy contento con la situación actual. Si me preguntas si querría una semana más, la respuesta es sí, pero estamos hartos de los partidos amistosos. Queremos partidos de verdad».

    Y aclaró: «Los jugadores que se lesionaron la temporada pasada estarán ausentes durante mucho tiempo, y no espero su regreso en dos o tres semanas. El único ausente de este partido que no estaba con el equipo la temporada pasada es Endrick».

    Sobre el estado de Tchouaméni, dijo: «Está bien, pero necesita entrenar hoy, mañana y el domingo para acelerar su recuperación. Llegó en una condición que no le permite estar completamente listo para este partido».

    • Anuncios
  • imago-sport-1081482192.jpgAlberto Gardin

    Mourinho responde a las declaraciones de Diomandé y la disputa entre Tchouaméni y Valverde

    Sobre la presión que rodea su llegada al Real Madrid, Mourinho declaró: «No lo llamo presión, lo llamo ilusión. Es una sensación positiva, y el día en que no sienta esa ilusión será porque algo va mal».

    Y añadió: «No siento presión en los primeros partidos ni en los partidos de fútbol en general. Tengo mucha confianza en el trabajo que hemos realizado, confianza en la ambición de los jugadores, en su mentalidad y en la pasión que me demuestran. Es un partido difícil, pero mañana, cuando viajemos, lo haremos con la certeza de que volveremos con los tres puntos».

    Sobre las declaraciones de Diomande, en las que afirmó estar dispuesto a morir por Mourinho, el técnico portugués comentó: «Sin tomar sus palabras al pie de la letra, es una expresión que me gusta. Habría preferido que dijera que está dispuesto a morir por el equipo, por el Real Madrid, pero entiendo lo que quiere decir cuando menciona mi nombre».

    Y aclaró: «Hablar es fácil, pero actuar es más difícil. Los actos de Diomande no se diferencian de lo que veo en todos los demás. Los veo comprometidos y con ganas de hacer las cosas bien. El equipo crece y está unido. No somos un equipo perfecto, ni existe ninguno que lo sea. No creo que vaya a evitar los problemas, porque llegarán sin remedio, pero en esencia el equipo es fuerte. El mensaje de Diomande va dirigido a todos».

    Mourinho habló sobre la relación entre Tchouaméni y Federico Valverde, afirmando: «Llegué con mucha información. Llevo tres años aquí, tengo mis contactos, y ustedes en la prensa también tienen los suyos. Me enteré de muchas cosas, y no solo del asunto de Tchouaméni y Federico. Decidí empezar de cero, y desde una posición privilegiada, por supuesto».

    Y prosiguió: «No necesité hablar con Tchouaméni. Lo vi todo con normalidad. Si me hubieran contado lo que pasó la temporada pasada sin que yo conociera el problema, y luego hubiera visto cómo se relacionan ahora, no habría podido imaginar lo que ocurrió. No se trata de hacer las paces, sino de normalidad, amistad y cooperación, como si nada hubiera pasado».

  • imago-sport-1081482536.jpgAlberto Gardin

    Los criterios de una temporada exitosa y elogios a los líderes del Real Madrid

    Sobre los criterios de una temporada exitosa con el Real Madrid, Mourinho dijo: «Hay muchas formas de ver el asunto, pero la única forma práctica es centrarse en los resultados».

    Y añadió: «Puedes evolucionar mucho en muchos niveles, ampliar la estructura, y hay muchas cosas que deben cambiarse, pero lo más importante son los resultados. Tenemos tres títulos además de un título menor. Terminar la temporada sin títulos en el Real Madrid no es una temporada exitosa».

    Mourinho reveló que dará una oportunidad a algunos jugadores de la academia con el primer equipo, señalando: «Sistero, Ciria y Rivas estarán mañana en el banquillo. No tenemos una plantilla grande, y estos jugadores han estado ausentes durante mucho tiempo. Prefiero trabajar con un máximo de 22 jugadores. Estos ocupan los puestos vacantes y colaboran con nosotros de manera excelente».

    Y agregó: «Quiero motivar a los jugadores jóvenes dejando claro que la oportunidad está a su alcance. Esta semana es el turno de estos tres, y habrá más. Hay algo que me gusta hacer, y que es valorado en la academia, y creo que motivará a los jugadores».

    Sobre los líderes del equipo, Mourinho dijo: «Estoy contento con todos. Creo que los líderes también han empezado a conocerme. Tienen capacidad de observación y análisis, y me entienden bien. No hablo para darme a conocer a través de mis palabras, sino que quiero que me conozcan a través de su análisis. Los líderes están en pleno proceso de liderazgo, y hay una unidad entre los miembros del equipo y un profundo sentimiento de empatía».

    Y continuó: «Nos reunimos con el cuerpo técnico todas las mañanas a las ocho. Y quienes asistieron nos dijeron que ven a un equipo que goza de un tipo diferente de empatía. Los líderes todavía no han tenido que liderar en un momento difícil, pero eso llegará, y veremos cuándo ocurre. Los jugadores me ayudan a evitar problemas, y el equipo ayuda a los líderes a disfrutar de un periodo de reflexión y calma».

    Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1081483947.jpgAlberto Gardin

    Mourinho advierte contra la frustración y no siente nostalgia del pasado

    El portugués habló sobre la necesidad de que sus jugadores gestionen la frustración, afirmando: «No debemos negociar lo que no es negociable. El compromiso es fundamental en cada partido, y tenemos que superar los momentos de frustración, ya sea por los resultados o por la frustración personal. Sé que muchos de ellos se sentirán frustrados, porque será la primera vez que me vea obligado a elegir, cuando un jugador empiece el partido mientras otro se siente en el banquillo».

    Y explicó: «Tienen que gestionarlo de forma individual y colectiva. No puedo empezar el partido con 15 jugadores, solo 11 pueden jugar. Espero que sea difícil porque dan lo mejor de sí mismos. Y el día en que el rendimiento de alguno baje por la frustración, la decisión será fácil para mí».

    Sobre las tareas defensivas que exige a los delanteros del Real Madrid, dijo Mourinho: «Varía según el partido y el rival. Tienes que defender con 11 jugadores. Y si el equipo nos presiona en nuestro campo, todos tenemos que defender. Y si jugamos en su campo, tenemos que jugar y presionar».

    Y aclaró: «Hay más de una manera, una es presionar y otra cerrar los espacios. Algunos jugadores tendrán que presionar con fuerza, y otros tendrán que cerrar los espacios. Y la idea de que algunos jugadores defiendan mientras otros solo esperan el balón no funciona. La reacción de todos siempre ha sido excelente, y no hay ningún problema».

    Sobre su experiencia con el Real Madrid desde la distancia durante los últimos años, dijo: «No soy del tipo de persona que se detiene demasiado en el pasado ni siente nostalgia. Dejé Portugal hace 20 años, y no regresé a ella salvo por unos pocos meses el año pasado».

    Y añadió: «No tengo mucho que echar de menos, y no pienso en lo que dejo atrás. Cada título con el Real Madrid venía acompañado de una llamada del presidente, y yo siempre respondía: no, esto no me pertenece. Me alegra que mi trabajo haya tenido un impacto positivo, pero los títulos son de Carlo, de Zidane, de los jugadores y de la afición. Siempre con alegría».

  • FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Mourinho elogia la renovación de contrato de Vinicius

    Sobre la renovación del contrato de Vinicius Junior, Mourinho comentó: «No fue una sorpresa. Cuando me lo explicaron, mi primera pregunta fue: ¿quiere quedarse o no? Me dijeron que quería quedarse, y sentí alivio. No quiero especular sobre su lugar o si está entre los diez mejores jugadores, pero está entre los mejores, y los mejores tienen que estar aquí».

    Sobre su comprensión de lo que quiere Vinicius, Mourinho aclaró: «No sé la razón, quizás tuvo algún problema anterior, no lo sé. Lo que veo es su deseo de ganar, él sabe lo que quiero, sin duda. Creo que está feliz y cómodo con la forma en que preparamos los partidos, y quiere ganar desde el primer día, y antes de firmar, cada conversación breve terminaba con la frase: mejoraremos, volveremos a ganar, seremos felices. Siempre fue ese su objetivo».

    Sobre cuándo aparecerá su sello por completo en el equipo, dijo: «Este es mi equipo ahora, en las buenas y en las malas. Y si hablamos del concepto de equipo ideal, no existe. Creo que tenemos que mejorar a diario. Me gustan los equipos con los que el mismo entrenador permanece dos o tres años, porque eso hace crecer al equipo a través de la acumulación de información y el entendimiento».

    Y aclaró: «El equipo siempre tiene margen para desarrollarse, y todavía nos queda un largo camino por delante. La competencia no nos esperará, y tenemos un partido decisivo. Y cuando dije que lo mejor aún no ha llegado, ustedes pensaban en los jugadores, pero yo me refería a los partidos. Jugamos los amistosos con seriedad, y ahora que hay puntos en juego, tenemos que dar lo mejor de nosotros».

  • imago-sport-1081483851.jpgAlberto Gardin

    Mourinho habla del trío formado por Vinicius, Mbappé y Bellingham

    Sobre si tenía un once ideal, Mourinho dijo: «Los jugadores ya saben quién va a jugar. No soy de los que ocultan las cosas, y ellos lo saben. Puede que a ustedes les llegue la información en un par de horas, pero yo no lo voy a decir».

    Y añadió: «No tengo un once titular ideal, y si lo tuviera, no lo querría. Quiero mantener la puerta de la competencia abierta. Hay muchos partidos, y habrá partidos cada tres días. Luego los jugadores se van de vacaciones durante tres semanas, y cuando regresan no sabes cuál es su nivel de preparación».

    Y continuó: «Sabemos cómo queremos construir nuestra defensa, presionarla e intensificarla. Sabemos cómo jugar contra equipos con sistemas diferentes, y estamos construyendo la conciencia táctica. Y si hablamos de jugadores de gran nivel como Trent, Dumfries, Cucurella y Carreras, es imposible que uno juegue 50 minutos y el otro 10 minutos. Eso no es posible, porque tenemos una calidad muy alta».

    Sobre la necesidad del Real Madrid de un nuevo jugador en el centro del campo, dijo: «No creo que suframos de carencias. Rodri habría sido un gran fichaje, pero tenemos a Tchouaméni, Bernabé y Arda, y con el paso del tiempo podrá jugar en estas posiciones. No tenemos ningún problema».

    Sobre la posibilidad de combinar a Vinicius, Mbappé y Bellingham, Mourinho dijo: «Son jugadores asombrosos, y quieren jugar con jugadores asombrosos. Los grandes jugadores se frustran cuando juegan con jugadores que no están al mismo nivel».

    Y añadió: «La compatibilidad táctica puede ser más difícil. Ancelotti encontró el once ideal de la selección brasileña para Vinicius, Deschamps para Kylian y Tuchel para Jude, pero es difícil encontrar el once ideal de Mourinho para los tres juntos. Sin embargo, deben hacerlo porque creen en su capacidad de ofrecer un buen rendimiento. Son jugadores de gran nivel, y sus posiciones no se contraponen. Haremos una gran temporada con ellos».

    Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

  • imago-sport-1081162662.jpgKirchner-Media

    Mourinho revela las razones del cambio en su cuerpo técnico

    Sobre sus elecciones para el cuerpo técnico y la exclusión de algunos nombres, Mourinho declaró: «Incorporarse a un nuevo club siempre es difícil. Intento hacer el menor número de cambios posible y recurrir a personas que me ayuden a inculcar una mentalidad y una forma de trabajo determinadas. Trato de atraer a personas en las que confío plenamente. Tenemos siete analistas y solo he traído a uno, y estoy muy contento con ello».

    Y explicó: «En lo relativo a las ciencias del deporte, los datos, la gestión del esfuerzo y la personalización individual, solo he recurrido a una persona. Las personas que ya estaban aquí también han evolucionado y se han adaptado a nuestra forma de trabajar».

    Sobre Sami, dijo: «En cada club prefiero contar con alguien de dentro de la organización. En mi primera etapa fue Aitor, actual campeón del mundo. Pensé en jugadores del Real Madrid de mi época que poseían las características que me gustan».

    Y prosiguió: «Xabi es un entrenador de primer nivel, Álvaro es un entrenador de primer nivel, Modric sigue jugando y Granero es un hombre de negocios. Reduje las opciones a dos o tres nombres».

    Y añadió: «En mi primera conversación con él, quería informarme de las cosas. Me dijo: si tengo que irme mañana, me iré mañana. Entiende la mentalidad, tiene una buena relación con los jugadores y mejora mucho sobre el terreno de juego».

    Sobre el resto de los nombres, dijo: «En cuanto a las otras personas que estuvieron conmigo en el Benfica, son personas en las que confío. Uno se centra más en la organización del ataque y el otro en el balón parado».

    Mourinho concluyó: «Lopes y Nuno me decepcionaron. No conozco a Lopes personalmente ni sé cómo trabaja. Quizás hice algo que no debía haber hecho. Era una parte fundamental del equipo y quería a alguien que trabajara conmigo ahora».

    Y agregó: «La situación no era como hace diez años. El equipo lo forman once jugadores, y por eso decidí hacer un cambio. Pensé que Pintus y Silva podían encajar perfectamente. Tienen habilidades diferentes, ámbitos de experiencia diferentes y estilos diferentes. Y estoy muy contento con nuestra forma de trabajar. Tenemos un buen cuerpo técnico y buenos jugadores, y si la cosa no funciona, el malo es el entrenador».

  • imago-sport-1081481972.jpgAlberto Gardin

    ¿Qué consejo le habría dado el Mourinho de 2013 al Mourinho de hoy?

    Uno de los periodistas planteó una pregunta a José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, sobre el consejo que podría haberse dado a sí mismo cuando dirigía al equipo en 2013. Y respondió: «Buena pregunta, filosófica y difícil. Mira, la cuestión es simplemente que el Mourinho de hoy es quien puede aconsejar al Mourinho de 2013. El Mourinho de 2013 no está en posición de hacerlo».

    Y añadió: «¿Eres tú quien aconseja a tu padre, o es tu padre quien te aconseja a ti? Siempre tienes que mantener la calma. Para mí, la calma se ha vuelto más fácil de lo que era hace cinco, diez o incluso veinte años».

    Y continuó con ironía: «Puede que me digas que sigues recibiendo tarjetas rojas cada temporada, pero no hablo de ese tipo de calma. Y si multiplicas 24 por 7, tendrás muchas horas de fútbol. Durante esas horas, tienes que mantener la calma. Estoy mejor de lo que estaba cuando llegué, y mejor de lo que estaba cuando me fui. Esa es la esencia del asunto».

    Sobre el partido ante el Benfica de la temporada pasada, Mourinho dijo: «Me quedé en el garaje durante ese partido y lo vi desde el autobús. Pero, bromas aparte, no tuve ningún contacto en absoluto. Era un partido importante tanto para el Real Madrid como para el Benfica, y no me comuniqué con nadie».

    Y sobre cuándo se produjo el primer contacto con el Real Madrid, dijo: «Al principio hubo rumores, luego llegó el contacto. Primero hubo un contacto, después una conversación, y luego rumores y noticias. Ahora la situación es al revés. Y cada año aparece un rumor, al que no le presté demasiada atención. Cuando el Real Madrid contactó conmigo, ya habíamos quedado fuera de la competición, y eso fue cerca del final de la temporada. Entonces me preguntaron si estaba interesado o no, y creo que fue durante los dos últimos partidos del Benfica».

Primera División
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA