Sobre la presión que rodea su llegada al Real Madrid, Mourinho declaró: «No lo llamo presión, lo llamo ilusión. Es una sensación positiva, y el día en que no sienta esa ilusión será porque algo va mal».

Y añadió: «No siento presión en los primeros partidos ni en los partidos de fútbol en general. Tengo mucha confianza en el trabajo que hemos realizado, confianza en la ambición de los jugadores, en su mentalidad y en la pasión que me demuestran. Es un partido difícil, pero mañana, cuando viajemos, lo haremos con la certeza de que volveremos con los tres puntos».

Sobre las declaraciones de Diomande, en las que afirmó estar dispuesto a morir por Mourinho, el técnico portugués comentó: «Sin tomar sus palabras al pie de la letra, es una expresión que me gusta. Habría preferido que dijera que está dispuesto a morir por el equipo, por el Real Madrid, pero entiendo lo que quiere decir cuando menciona mi nombre».

Y aclaró: «Hablar es fácil, pero actuar es más difícil. Los actos de Diomande no se diferencian de lo que veo en todos los demás. Los veo comprometidos y con ganas de hacer las cosas bien. El equipo crece y está unido. No somos un equipo perfecto, ni existe ninguno que lo sea. No creo que vaya a evitar los problemas, porque llegarán sin remedio, pero en esencia el equipo es fuerte. El mensaje de Diomande va dirigido a todos».

Mourinho habló sobre la relación entre Tchouaméni y Federico Valverde, afirmando: «Llegué con mucha información. Llevo tres años aquí, tengo mis contactos, y ustedes en la prensa también tienen los suyos. Me enteré de muchas cosas, y no solo del asunto de Tchouaméni y Federico. Decidí empezar de cero, y desde una posición privilegiada, por supuesto».

Y prosiguió: «No necesité hablar con Tchouaméni. Lo vi todo con normalidad. Si me hubieran contado lo que pasó la temporada pasada sin que yo conociera el problema, y luego hubiera visto cómo se relacionan ahora, no habría podido imaginar lo que ocurrió. No se trata de hacer las paces, sino de normalidad, amistad y cooperación, como si nada hubiera pasado».