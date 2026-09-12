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«¡Hablan mucho!»: el técnico del AC Milan, Ruben Amorim, lanza un nuevo ataque contra las leyendas del Manchester United tras su desastroso paso por Old Trafford
Problemas en el banquillo de Old Trafford
La etapa de Amorim en el Manchester United estuvo marcada por importantes dificultades mientras intentaba devolver al club su antigua gloria. Estuvo al frente de la peor clasificación del club en la historia de la Premier League, y solo logró 24 victorias en 63 partidos entre todas las competiciones. Este discreto registro dio muchos argumentos a antiguas leyendas del club como Gary Neville, Roy Keane y Paul Scholes, acostumbrados a la era plagada de títulos de las décadas de 1990 y 2000.
Ahora, en su intento de reconstruir su reputación en San Siro, Amorim se enfrenta a un entorno similar, con un AC Milan que presume de su propia rica historia y de exjugadores igual de exigentes.
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Amorim apunta a iconos del Manchester United
Cuando le preguntaron por la presión de dirigir a un equipo histórico en el que las antiguas estrellas opinan con frecuencia, el nuevo técnico del Milan no pudo resistirse a lanzar un dardo a sus críticos de Old Trafford. Sostuvo que la actual clase de comentaristas sigue desconectada del fútbol moderno.
«En el pasado estuve en un club [Manchester United] con muchas leyendas, y tienen opiniones muy firmes, y hablan mucho sobre las cosas», señaló Amorim. «Vivieron en una época que era completamente diferente».
Una sombra de antiguas glorias
Las voces mediáticas más destacadas del United tuvieron un gran protagonismo durante el brillante reinado de Sir Alex Ferguson, una etapa definida por el dominio nacional y la presencia habitual en la Champions League. Sin embargo, la realidad actual en Mánchester es radicalmente distinta, con el club inmerso en una sequía de 13 años sin ganar la liga y luchando por asentarse entre la élite de Europa.
Antes de que Amorim fuera destituido, Scholes afirmó que el técnico no era «el hombre adecuado» y que no «entendía el club». En aquel momento, el estratega portugués respondió asegurando que las leyendas juzgaban de forma injusta la estructura actual.
«Creo que es normal», dijo antes de su salida. «Creo que es un hecho que yo, como entrenador del Manchester United, creo que estamos rindiendo por debajo de lo esperado. Deberíamos tener más puntos, especialmente esta temporada. Así que lo asumo con naturalidad.
«A veces no tienen toda la información y ven al Manchester United con los estándares que vivieron aquí, ganándolo siempre todo. Así que es difícil para ellos ver a su club en esta situación».
- Buzzi
Un nuevo capítulo en el AC Milan
Amorim debe centrarse ahora por completo en su tarea monumental en Italia, dejando atrás su historia en la Premier League. Aunque ha escapado del implacable foco de los comentaristas británicos, lograr resultados con un Milan igualmente histórico será esencial para acallar a sus detractores.
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