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«¡Hablamos de fútbol a menudo!»: por qué Mark van Bommel depende en gran medida del estratega Simon Mignolet
Mignolet pasa del terreno de juego al poder ejecutivo de la KBVB
El exguardameta del Liverpool y del Club Brujas Simon Mignolet se ha convertido en una figura cada vez más influyente dentro de la Real Federación Belga de Fútbol (KBVB). Tras retirarse del fútbol profesional, el jugador de 38 años pasó de inmediato a ocupar un cargo de gestión para ayudar a proteger la visión deportiva a largo plazo del país en todas las categorías inferiores.
Mignolet trabaja junto al seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, aportando un puente estratégico entre la política administrativa y el rendimiento sobre el terreno de juego.
Ambos fueron vistos juntos siguiendo talento en partidos nacionales, lo que pone de relieve su estrecha relación de trabajo.
- AFP
Van Bommel elogia la visión táctica de su exguardameta
Al abordar la creciente influencia de Mignolet dentro de la concentración de Bélgica, Van Bommel elogió el valor de contar con un profesional recién retirado trabajando estrechamente con su cuerpo técnico. El técnico subrayó que la comprensión inmediata de Mignolet de la dinámica moderna del vestuario ofrece una perspectiva de un valor incalculable durante las conversaciones sobre la plantilla.
Aunque Mignolet evita interferir directamente en las decisiones tácticas y en la elección del equipo, su papel como persona de confianza le da a Van Bommel un asesor de plena confianza.
"Estoy contento de que alguien con su bagaje deportivo esté cerca de mí", dijo Van Bommel. "Acaba de retirarse como profesional, así que es lógico que hablemos a menudo de fútbol. Puede ser sobre determinadas situaciones o incluso sobre conversaciones que mantenemos con el equipo".
La carrera de Ciencias Políticas impulsa su ascenso administrativo
Mignolet evitó deliberadamente los cursos tradicionales de entrenador para centrarse por completo en la administración deportiva y en el desarrollo ejecutivo de políticas. El exinternacional tiene un título universitario en ciencias políticas, completó cursos de director técnico y se graduó en la Pro League Business School.
Esta combinación única de experiencia de élite como jugador y formación académica lo convierte en un activo excepcionalmente raro en la gobernanza moderna del fútbol internacional.
Su formación académica le permite afrontar sin problemas complejos desafíos estructurales dentro del marco de la KBVB.
- Belga
Un exguardameta, candidato a un importante ascenso en la política deportiva
Se espera que la influencia administrativa de Mignolet se amplíe aún más a medida que continúe la reestructuración interna en la federación belga. Con el actual director técnico, Vincent Mannaert, señalado para pasar al cargo de consejero delegado, Mignolet se perfila como el principal candidato para asumir una mayor autoridad deportiva.
Por ahora, sigue centrado en apoyar las ambiciones inmediatas de Van Bommel con el primer equipo mientras da forma al desarrollo de las categorías inferiores.
Bélgica sigue adelante con una estructura interna modernizada con el objetivo de sostener el éxito internacional.
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