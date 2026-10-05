Getty
Traducido por
«Habla y luego lo hace»: por qué no hay «nadie» como la joya del Barcelona Lamine Yamal, mientras un exganador del premio Golden Boy valora sus opciones al Balón de Oro
Candidatos al Balón de Oro en 2026
El talentoso adolescente terminó segundo en esa votación hace 12 meses, mientras el delantero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembele, campeón de la Champions League, se llevó el máximo galardón. Otro triunfo europeo con el gigante de la Ligue 1 hace que el vigente campeón busque defender su corona.
Se espera que ese título cambie de manos, con superestrellas españolas recibiendo un gran respaldo tras su impresionante triunfo en el principal torneo de la FIFA. Rodri, que conquistó un icónico Balón de Oro en 2024, vuelve a estar en la pelea, mientras que el centrocampista del PSG Fabian Ruiz ha conquistado Europa y el mundo.
El delantero del Bayern de Múnich y de Inglaterra Harry Kane es la elección de muchos para el Balón de Oro, después de marcar 73 goles en sus partidos con su club y su selección la temporada pasada, mientras que el ‘Galáctico’ del Real Madrid Kylian Mbappe se ha convertido en un goleador de récord con Francia y en el escenario de la Copa del Mundo.
Yamal pretende superar a todos los mencionados para hacerse con la etiqueta de ‘mejor jugador del planeta’, después de haber seguido firmando actuaciones de líder para el Barça y España. Todavía tiene solo 19 años, pero ya ha conquistado prácticamente todos los grandes honores a su alcance.
- Getty
Yamal quiere el Balón de Oro junto al premio Golden Boy
Un Balón de Oro completaría la colección, después de haber sido nombrado Golden Boy en 2024. Preguntado por si algún otro joven se acerca al nivel de rendimiento de Yamal, la exestrella del Manchester United y de Brasil Anderson, que fue elegido como el mejor jugador menor de 21 años en 2008, dijo a GOAL en declaraciones concedidas en asociación con Wiz Slots: «Es diferente. No hay nadie.
»Hay que ponerle un poco junto a otros. A Mbappe, hay que ponerlo cerca de él. Dembele. Harry Kane juega en una posición diferente, pero ahora mismo está entre los cinco mejores jugadores. Creo que ahora parece más en forma, porque parece, con 19 o 20 años, que tiene un poco más de potencia, que es un poco más rápido.
»Y me gusta porque habla y luego lo hace. Me gusta este tipo de jugador. Voy a ganar contra Francia, y gano otra vez. Voy a ganar el Mundial, gano. Voy a ganar contra el Real Madrid, gano. Me gusta este tipo de jugador, esa fuerte personalidad suya.
»Creo que lo está haciendo de maravilla. Creo que también merece ser el mejor jugador. Va a ser muy difícil decir quién es el mejor jugador este año porque muchos chicos han empezado a jugar de manera increíble».
Por qué Yamal se considera el mejor del mundo
Yamal ha dicho sobre ser candidato al Balón de Oro: «Siendo completamente sincero, no es solo este año cuando he estado a nivel de Balón de Oro [ganador], sino desde hace más tiempo. Todo el mundo lo sabe; saben que soy diferencial.
«Creo que la gente piensa: “Lamine tiene 19 años, lo ganará en algún momento, así que digámoselo a otro...” Yo solo tengo que ganar, ganar, ganar, y llegará un momento en el que no habrá debate. Habrá gente que me quiera, gente que diga: “Qué pesado es”, y está bien».
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha añadido sobre el notable potencial de Yamal: «Si fuera el único jugador español nominado al Balón de Oro, yo diría que sí, es el mejor del mundo.
«Lo hace todo bien. Si no es el mejor, es por la competencia de los otros jugadores españoles, e incluso así, es uno de los mejores seguro. Lamine está en el camino de convertirse en una leyenda».
- Getty
Yamal ya ha sido comparado con el GOAT Messi
Es difícil discutir la valoración de De la Fuente. Yamal ha logrado más siendo todavía adolescente de lo que muchos jugadores consiguen a lo largo de toda una carrera, con la promesa de mucho más por venir.
Ya ha sido comparado con el GOAT argentino y ex '10' del Barcelona Lionel Messi, y ese es el tipo de cotas que la mayor promesa del momento busca alcanzar. Un Balón de Oro, para acompañar su Golden Boy y su medalla de campeón del mundo, acercaría a Yamal un paso más a ese objetivo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias