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«Habilidades e inteligencia»: Unai Emery, entrenador del Aston Villa, elogia a Johan Manzambi tras su gol decisivo ante el Newcastle
Manzambi asegura los puntos para el Aston Villa
Manzambi marcó la diferencia en la victoria por 1-0 del Aston Villa ante el Newcastle en St. James' Park. Tras un inicio de partido de ida y vuelta, João Gomes puso un centro preciso en el minuto 36 que permitió a Manzambi batir de cabeza al portero Lukás Hornícek.
El equipo visitante tuvo que resistir la presión final del conjunto de Matthias Jaissle, y Zion Suzuki firmó una gran parada para evitar el gol de Sven Botman. El Aston Villa conservó su ventaja y sumó los tres puntos para ascender al 12.º puesto de la clasificación.
- AFP
Emery, encantado con el impacto del centrocampista
Tras el partido, Emery destacó enseguida la aportación global del autor del gol de la victoria. Satisfecho con la integración del centrocampista, añadió: «Tiene habilidad e inteligencia, y su físico también es muy importante para ayudarnos en defensa y para seguir disputando los duelos en ataque. Estoy muy contento. Por supuesto, ha marcado otro gol. Es fantástico también para él». El decisivo gol de cabeza eleva a dos su cuenta de tantos en la Premier League esta temporada.
Adaptación al máximo nivel y preocupación por las lesiones
Emery también elogió la facilidad con la que el jugador se ha adaptado a las exigencias tácticas del Aston Villa desde su llegada. «Ha tenido un impacto muy positivo gracias a sus cualidades y a su deseo de sumarse a nuestros retos y de mantener el nivel de rendimiento de los últimos tres o cuatro años, compitiendo con regularidad en los primeros puestos de la Premier League y también en Europa», señaló el entrenador.
Sin embargo, surgió cierta preocupación cuando Manzambi fue sustituido a falta de menos de 20 minutos. «No lo sé. Estaba un poco cansado y quizá sea algo muscular. Ojalá no sea gran cosa», añadió Emery.
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¿Qué le espera ahora al Aston Villa?
Aston Villa y Newcastle suman ahora ocho puntos cada uno en la clasificación de la Premier League. Emery y su plantilla centrarán pronto su atención en la competición europea, ya que se preparan para enfrentarse al equipo noruego Viking FK en la Champions League. Tras ese partido europeo, volverán a la competición nacional para afrontar un exigente duelo contra el Manchester City.
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