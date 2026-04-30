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Habib Beye ofrece información actualizada sobre la lesión de Mason Greenwood antes del partido decisivo del Marsella contra el Nantes
Se da a conocer el estado físico de Greenwood
Greenwood no jugó contra el Niza, lo que generó rumores sobre tensiones internas. Beye los desmintió: fue el jugador quien informó de un problema físico. «Está mejor; está mejorando, pero tras la resonancia magnética, el día del partido, el jugador me dijo: "Me duele demasiado; no puedo ser titular"», declaró Beye a los periodistas.
El técnico marsellés se muestra optimista y confía en que limitar sus minutos ante el Niza potencie su rendimiento futuro: «Hoy está mejor; el partido anterior llegó menos cansado y esta semana ha ganado nivel físico». El delantero inglés, autor de 25 goles en 41 partidos, sigue siendo la principal amenaza ofensiva del OM.
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Las consecuencias de la lesión de Lille
Los problemas físicos de Greenwood empezaron tras el duro partido contra el Lille a finales del mes pasado, cuando sufrió varias entradas fuertes que le pasaron factura. Beye ya había señalado que el jugador había tenido que soportar mucho dolor para seguir en el campo en las semanas siguientes.
«Mason, lo hemos analizado desde principios de semana. Está muy limitado por la lesión contra el Lille. Lleva dos partidos con mucho dolor; no podemos ponerlo en peligro», explicó el entrenador este fin de semana. Tras jugar solo los últimos 30 minutos contra el Niza, en el OM confían en que la carga controlada le permita volver al once para visitar al Nantes.
La clasificación para la Liga de Campeones está en juego
La lesión de Greenwood llega en el peor momento: el Marsella lucha por entrar en Europa. A pesar de su historia, el equipo de Beye es sexto en la Ligue 1 con 53 puntos y persigue al Lyon y al Lille, que tienen las últimas plazas de la Liga de Campeones.
El empate ante el Niza les dejó a cuatro puntos de la zona Champions. Para mantener vivas las ilusiones europeas, el sábado deben ganar al Nantes. La puntería de Greenwood será clave para recortar esa distancia antes del final de la temporada.
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De cara a la recta final
Beye quiere a su estrella en óptimas condiciones para la serie clave de partidos. Después de visitar al Nantes, el Marsella recibirá al Le Havre y al Rennes, quinto puesto.
El cuerpo médico lo vigila para evitar recaídas, y si las últimas pruebas confirman su mejoría, Beye probablemente lo devolverá al centro del ataque.