Haaland, retirado de la rueda de prensa de Noruega tras el veredicto financiero del Manchester City

El delantero del Manchester City Haaland ya no participará en la próxima rueda de prensa de Noruega tras las informaciones sobre las batallas legales de su club en Inglaterra, según The Sun. La Federación Noruega de Fútbol había incluido originalmente al delantero de 26 años como participante principal en la comparecencia ante los medios previa a su encuentro de la Nations League con Portugal.

La decisión de apartar a Haaland del foco llega mientras el mundo del fútbol reacciona a la noticia de que, según las informaciones, el Manchester City ha sido declarado culpable de 114 infracciones financieras. Estos cargos abarcan un periodo comprendido entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, lo que genera una enorme nube de incertidumbre sobre el gigante de la Premier League.