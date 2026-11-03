«Creo que deberíamos esperar al resultado del proceso de apelación. Podría concluir rápidamente, aunque hay aficionados, clubes rivales y, sobre todo, periodistas que ahora mismo tienen al City en el punto de mira. Así que solo tenemos que esperar y ver cuál será el resultado de la apelación».

«El City cree que tiene pruebas sólidas para demostrar su inocencia. Creo que es mejor esperar a que se tome esa decisión. Erling solo piensa en jugar al fútbol tanto como pueda y está centrado en eso. Creo que somos sobre todo nosotros, los que estamos fuera del campo, quienes pensamos un poco más en ello».

Si cae el hacha sobre el City, que también se arriesga al descenso, Haaland tendría, por supuesto, pretendientes en todas partes. A él le correspondería decidir cuál sería su próximo equipo y en realidad muy pocos podrían permitirse su fichaje y pagarle un sueldo astronómico. En ese caso, el favorito sería el Real Madrid, que lleva tiempo detrás de él y tiene precisamente una vacante en el puesto de 9 en su plantilla. Junto a Mbappé, Haaland podría formar una de las parejas de delanteros más fuertes de todos los tiempos.