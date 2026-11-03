Erling Haaland es cada vez más el gran referente del Manchester City, sobre todo tras la marcha de Pep Guardiola y la consiguiente llegada de Enzo Maresca. Los Citizens han comenzado bien el año, aunque en las últimas semanas sus resultados han empeorado. Sobre el rendimiento del sector azul de Mánchester pesa, por supuesto, la espada de Damocles de las posibles sanciones que la Premier League podría imponer al club, tras haberlo declarado culpable de más de 100 infracciones financieras.
El futuro del Man City, en definitiva, está rodeado de misterio y, por extensión, también el de sus grandes figuras, Haaland en primer lugar. El noruego ya ha marcado nueve goles en las nueve primeras jornadas de la Premier League y tiene contrato con el club hasta 2034 pero su padre Alfe-Inge no ha descartado una posible salida del jugador.