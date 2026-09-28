El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, celebró su segunda victoria consecutiva desde que asumió el cargo, al guiar al vigente campeón de la Liga de Naciones a un triunfo por 2-1 sobre Noruega en el estadio Ullevaal. Los goles de Joao Felix y Goncalo Ramos neutralizaron el empate de Erling Haaland en la segunda parte y dejaron a Portugal con tres puntos de ventaja al frente del Grupo A4.

La victoria deja a Portugal con el pleno de puntos en dos partidos tras su triunfo inaugural ante Gales.

Jesus expresó una enorme satisfacción por la capacidad de sus jugadores para gestionar unas condiciones de alta intensidad como visitante en Oslo.