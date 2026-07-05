90'+10' - ¡GOL DE BRASIL, NEYMAR! Batió a Nyland y marcó el gol del honor en su despedida.





90'+9' - ¡Penalti a favor de Brasil! Ostigard da un codazo a Casemiro en el área y se pita penalti.





90' - ¡SEGUNDO GOL DE NORUEGA, HAALAND! El ‘9’ recibe de Schjelderup en la esquina del área y dispara raso al poste, batiendo a Alisson. Ya suma siete goles, superando a Messi y Mbappé.





86' – Brasil responde: Casemiro centra desde el área, sin rematador.





85' - ¡Acción espectacular de Nyland! Danilo Santos dispara, Ajer desvía y el portero responde con una gran parada.





80' - ¡NORUEGA SE ADELANTA, HAALAND ES IMPLACABLE! Centro de Schjelderup desde la izquierda; el delantero del Manchester City se eleva sobre Gabriel Magalhães y marca de cabeza el 1-0 en su primera ocasión clara: sexto gol en el Mundial; Brasil sigue por detrás.









75' - Alisson salva a Brasil: Schjelderup dispara tras pase de Haaland y el portero del Liverpool atrapa el balón.





67' - Noruega insiste: Ajer asiste a Bobb, que centra; Haaland falla por poco.





66' - Oportunidad noruega: Alisson falla en la salida, el balón se le escapa y Haaland, a dos pasos, no puede rematar.





64' - ¡Otra vez Nyland! El balón llega a Bruno Guimaraes, el portero noruego sale y salva.





62' – Nyland vuelve a rechazar un derechazo de Rayan.





60' - ¡Endrick falla solo ante Nyland tras pase de Vinicius!





45'+5' - Brasil cerca el gol: pase profundo de Casemiro a Martinelli, que casi remata de cabeza.





45'+3' - Noruega cerca el gol: Haaland se abre paso y cede a Odegaard, cuyo disparo lo atrapa Alisson.





40' – ¡Otra vez Brasil! Odegaard pierde un balón al salir del área, Martinelli lo recupera y se lo pasa a Vinicius: doble regate y Nyland vuelve a salvar el tiro.





35' - Odegaard se recorta y dispara fuera.





30' - ¡Oportunidad para Brasil! Martinelli entra por la izquierda, centra, pero Nyland desvía con el pie.





14' - ¡Bruno Guimarães falló el penalti, Nyland lo detuvo! El disparo del centrocampista del Newcastle, flojo a media altura, fue atajado por el portero.





12' - ¡PENALTI A FAVOR DE BRASIL! Ajer derriba a Cunha en el área; Elfath no lo ve, pero el VAR interviene y señala la pena máxima.





3' - ¡GOL ANULADO A NORUEGA! Sorloth recibe en profundidad y cede atrás a Berg, cuyo remate es invalidado por fuera de juego.