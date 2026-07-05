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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Haaland, implacable: Noruega elimina a Brasil y avanza a cuartos del Mundial con un 2-0. Su próximo rival será Inglaterra o México

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup

Vive con nosotros EN DIRECTO los octavos de final del Mundial 2026.

Octavos de final


Brasil-Noruega 0-1

Goleador: 80' Haaland (N)


Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti y con Vinicius Junior, se midió a Noruega, de Stale Solbakken y con Erling Haaland. El tercer duelo de octavos del Mundial 2026, tras la clasificación de Marruecos y Francia —que ya están en cuartos—, se jugará esta noche a las 22:00 (hora italiana) en el Meadowlands Stadium de East Rutherford, Nueva York. El ganador se cruzará en la siguiente ronda con el vencedor del México-Inglaterra, programado a las 02:00. Los «verdeoro» buscan su quinto título, aunque sufrieron para eliminar a Japón, mientras que los escandinavos, invictos ante Brasil y sin cuartos de final en su historia, superaron a Costa de Marfil.






  • LOS OBJETIVOS Y LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS

    86' - ¡De nuevo Brasil! Casemiro, dentro del área, centra en vez de disparar, pero nadie remata.


    85' - ¡Acción espectacular de Nyland! Disparo de Danilo Santos, despejado por Ajer, y el portero interviene con una gran estirada a córner.


    80' - ¡NORUEGA SE ADELANTA, HAALAND ES IMPLACABLE! Centro de Schjelderup desde la izquierda; el delantero del Manchester City se eleva sobre Gabriel Magalhaes y marca de cabeza el 1-0 en su primera ocasión clara: sexto gol del ariete en el Mundial; Brasil sigue por detrás.



    75' - Alisson salva a Brasil: Schjelderup, asistido por Haaland, dispara desde la izquierda y el portero del Liverpool detiene.


    67' - Ajer asiste a Bobb, que centra; Haaland falla por poco.


    66' - Oportunidad noruega: Alisson falla en la salida, el balón se le escapa y Haaland, a dos pasos, no puede rematar.


    64' - ¡Otra vez Nyland! El balón llega a Bruno Guimaraes, el portero noruego sale y salva.


    62' – Nyland rechaza un derechazo de Rayan.


    60' - ¡Endrick falla un gol increíble! Acaba de entrar y Vinicius le pone un pase perfecto: a puerta vacía, falla.


    45'+5' - Brasil cerca el gol: pase profundo de Casemiro a Martinelli, que casi remata de cabeza.


    45'+3' - Noruega cerca el gol: Haaland se abre paso y cede a Odegaard, cuyo disparo lo atrapa Alisson.


    40' – ¡Otra vez Brasil! Odegaard pierde un balón al salir del área, Martinelli lo roba y sirve a Vinicius: doble regate y Nyland vuelve a salvar.


    35' - Odegaard se recorta y dispara fuera.


    30' - ¡Oportunidad para Brasil! Martinelli entra por la izquierda, centra al área pequeña y Nyland desvía con el pie.


    14' - ¡Bruno Guimarães falla el penalti, Nyland lo para! El centrocampista del Newcastle dispara flojo a media altura y el portero noruego lo detiene.


    12' - ¡PENALTI A FAVOR DE BRASIL! Ajer derriba a Cunha en el área; Elfath no lo ve, pero el VAR interviene y señala la pena máxima.


    3' - ¡GOL ANULADO A NORUEGA! Sorloth recibe en profundidad y cede atrás a Berg, que remata por debajo del larguero; el tanto se anula por fuera de juego del delantero del Atlético.

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  • EL MARCADOR:

    Brasil-Noruega 0-1

    Goles: 80' Haaland (N)



    BRASIL (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Rayan (Danilo Santos, 68'), Bruno Guimarães (Ederson, 79'), Casemiro, Vinicius; Cunha (Endrick, 58'), Gabriel Martinelli (Neymar, 68'). Seleccionador: Ancelotti.


    NORUEGA (4-3-3): Nyland; Moller Wolfe, Heggem, Ajer (90'+5 Ostigard), Ryerson (63' Aursnes); Odegaard, Berge, Berg; Nusa (desde el 46’, Schjelderup), Sorloth (desde el 46’, Bobb), Haaland. Seleccionador: Solbakken.


    Árbitro: Elfath (EE. UU.)

    Amonestado: Neymar (B)

    Expulsados: -

    Asistencias: Schjelderup (2).

    Notas: Bruno Guimaraes (B) falla un penalti en el min. 14.

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