86' - ¡De nuevo Brasil! Casemiro, dentro del área, centra en vez de disparar, pero nadie remata.





85' - ¡Acción espectacular de Nyland! Disparo de Danilo Santos, despejado por Ajer, y el portero interviene con una gran estirada a córner.





80' - ¡NORUEGA SE ADELANTA, HAALAND ES IMPLACABLE! Centro de Schjelderup desde la izquierda; el delantero del Manchester City se eleva sobre Gabriel Magalhaes y marca de cabeza el 1-0 en su primera ocasión clara: sexto gol del ariete en el Mundial; Brasil sigue por detrás.









75' - Alisson salva a Brasil: Schjelderup, asistido por Haaland, dispara desde la izquierda y el portero del Liverpool detiene.





67' - Ajer asiste a Bobb, que centra; Haaland falla por poco.





66' - Oportunidad noruega: Alisson falla en la salida, el balón se le escapa y Haaland, a dos pasos, no puede rematar.





64' - ¡Otra vez Nyland! El balón llega a Bruno Guimaraes, el portero noruego sale y salva.





62' – Nyland rechaza un derechazo de Rayan.





60' - ¡Endrick falla un gol increíble! Acaba de entrar y Vinicius le pone un pase perfecto: a puerta vacía, falla.





45'+5' - Brasil cerca el gol: pase profundo de Casemiro a Martinelli, que casi remata de cabeza.





45'+3' - Noruega cerca el gol: Haaland se abre paso y cede a Odegaard, cuyo disparo lo atrapa Alisson.





40' – ¡Otra vez Brasil! Odegaard pierde un balón al salir del área, Martinelli lo roba y sirve a Vinicius: doble regate y Nyland vuelve a salvar.





35' - Odegaard se recorta y dispara fuera.





30' - ¡Oportunidad para Brasil! Martinelli entra por la izquierda, centra al área pequeña y Nyland desvía con el pie.





14' - ¡Bruno Guimarães falla el penalti, Nyland lo para! El centrocampista del Newcastle dispara flojo a media altura y el portero noruego lo detiene.





12' - ¡PENALTI A FAVOR DE BRASIL! Ajer derriba a Cunha en el área; Elfath no lo ve, pero el VAR interviene y señala la pena máxima.





3' - ¡GOL ANULADO A NORUEGA! Sorloth recibe en profundidad y cede atrás a Berg, que remata por debajo del larguero; el tanto se anula por fuera de juego del delantero del Atlético.