El penalti concedido a Francia contra Marruecos en cuartos de final del Mundial genera debate. La polémica no es si el penalti fue justo —Mbappé lo falló ante Bonou—, sino el tiempo que pasó desde que el árbitro Tello lo pitó hasta que el jugador del Real Madrid lo lanzó. La demora, de casi cinco minutos, habría influido en el fallo de Mbappé, según los franceses. Opinión que comparte Erling Haaland, quien lo expresó en Snapchat durante el partido.
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Haaland defiende a Mbappé por el «penalti equívoco»: qué ocurrió en el Francia-Marruecos, tanto en el terreno de juego como con el VAR
«No se puede esperar cinco minutos para lanzar un penalti», afirmó el delantero noruego, defendiendo a Mbappé y criticando la demora del VAR.
El seleccionador francés, Didier Deschamps, coincidió con él en rueda de prensa: «Estoy de acuerdo con Haaland; yo no hablo español y el árbitro era argentino. Kylian ya estaba listo para lanzar, pero no es fácil adaptarse y eso puede molestar».
El propio Mbappé reconstruye lo sucedido:
«Disparé, él lo paró. No lo tiré bien. Después, la cosa se complica porque hay un malentendido: el árbitro me dice que es penalti. Entonces, le pregunto si el control está completo. Me dice que sí. Entonces Ousmane me pasa el balón. Cuando ya me concentraba, el árbitro volvió y dijo que no era penalti; volví a tomar el balón. Lo puse en el suelo, pero luego me confirmaron que sí era penalti. Finalmente me pidió esperar mientras revisaba una jugada de dos minutos antes. Me distraje. Pensé en demasiados escenarios para concentrarme; no sé cuánto duró, pero así es el fútbol con el VAR. Hay que adaptarse».
Analicemos el Francia-Marruecos.
En el 25’, Mbappé se adelanta a Mazraoui, que lo derriba en el área. El árbitro argentino Facundo Tello señala penalti sin dudar. El VAR confirma la decisión, pero luego revisa una entrada previa de Doué sobre Hakimi y un posible fuera de juego. Varios minutos después, Mbappé lanza y falla el penalti ante Bonou.
Mbappé protestó por la demora, pues elárbitro primero autorizó el lanzamiento y luego lo detuvo. Esa interrupción rompió su rutina y, molesto, falló el penal.
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