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¿Ha vuelto por fin Julian Alvarez? Por qué la derrota del Atlético de Madrid en Anfield podría ser en realidad una victoria enorme para Diego Simeone
El Atlético sufre una derrota pese a las señales alentadoras
El Atlético no logró sacar un resultado positivo en su visita a Anfield en la Champions League, al caer derrotado ante el Liverpool en su primer partido de la campaña. Sin embargo, el equipo de Simeone dejó Inglaterra con varias señales alentadoras de cara al futuro.
La conclusión más destacada fue que Simeone dio a Alvarez la titularidad en un escenario de primer nivel. Aunque la derrota duele, el conjunto español puede haber recuperado una pieza crucial para sus aspiraciones futuras. El exinternacional español y actual comentarista de MovistarCanizares destacó la actuación del argentino como la gran historia de la noche.
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Cañizares identifica brotes verdes de recuperación
Hablando después del partido, Canizares insistió en que el Atletico sigue bien posicionado para avanzar en Europa pese al revés inicial. Para el exguardameta, la recuperación individual de Alvarez pesó mucho más que el resultado final. El ex del Valencia elogió el impacto del delantero y destacó lo bien que volvió a entrar en el once inicial. Alvarez dio un gran pase a Marcos Llorente en el primer gol del Atletico, firmando su primera asistencia con el club antes de obligar a Alisson a hacer una gran parada.
"Creo que el Atletico Madrid puede remontar este resultado, ya que quedan muchos partidos en esta Champions League", afirmó Canizares. "Lo importante es que hemos visto el primer brote verde de la recuperación de Julian Alvarez.
"Primero, porque fue titular por primera vez. Segundo, porque rindió a un gran nivel. Su excelente pase a Marcos Llorente acabó en el primer gol y supuso su primera asistencia. También tuvo un disparo que Alisson paró de forma brillante, uno que perfectamente podría haber sido otro gol".
El delantero argentino se integra plenamente en el grupo
Canizares subrayó que la normalidad va regresando poco a poco para Alvarez, que pareció completamente integrado junto a sus compañeros. Cabe destacar que el delantero se quedó sobre el césped tras el pitido final para aplaudir a los aficionados desplazados.
«Pareció bien integrado en la plantilla, hasta el punto de que se quedó para saludar a la afición al final», añadió Canizarez. «Puede que el Atletico haya perdido tres puntos, pero ha encontrado el primer atisbo de la recuperación de Julian Alvarez.
«Encontrar la mejor versión de Julisn, o al menos a un Julian que pueda aportar de verdad, podría ser más importante para el Atletico que perder estos tres puntos iniciales, especialmente sabiendo que quedan muchos partidos para recortar distancias».
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Pensando en la recuperación y la forma de cara a Europa
Encontrar una versión eficaz de Alvarez le da a Simeone un arma potente mientras el Atlético afronta un calendario exigente. Su agudo movimiento y su creatividad en Anfield ofrecen una plantilla clara para el éxito en los próximos partidos.
El conjunto español centrará ahora de nuevo su atención en la competición doméstica antes de intentar sumar sus primeros puntos de la temporada en la Champions League. Simeone esperará que Alvarez pueda construir sobre esta base para asegurarse un puesto habitual en el once inicial.
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