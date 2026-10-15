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Ha vuelto: Mourinho se quita la máscara y declara la guerra al arbitraje

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Primera División
Real Madrid
Vinicius Junior
J. Mourinho
España

Mourinho abre un nuevo frente en el Real Madrid: el arbitraje, en el punto de mira

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, abandonó su enfoque calmado para entrar en un enfrentamiento abierto con el Comité Técnico de Árbitros, tras las polémicas decisiones arbitrales que ha sufrido su equipo en LaLiga.

El diario Sport señaló, en un informe, que la era de las declaraciones tranquilas en las comparecencias de Mourinho ante los medios de comunicación ha terminado.

El técnico portugués confirmó durante las últimas semanas su gran giro en las posturas, dejando claro que la imagen que mostró al asumir su cargo en su segunda etapa no era más que una apariencia externa.

Y después de convertirse en el portavoz del club, el entrenador del Real Madrid declaró la guerra al sistema arbitral y encendió la mecha del enfrentamiento durante sus últimas conferencias de prensa.

El técnico portugués dijo a finales de agosto: "Desde hace años, me he vuelto más tranquilo y más capaz de controlar mis emociones. He aprendido a manejar las situaciones difíciles o la frustración, y sé que estas cosas van a ocurrir".

Esta frase pareció ser un anuncio del cambio que se había producido en la personalidad de Mourinho desde su primera etapa con el Real Madrid.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho no tardó en mostrar los dientes

    Pero con la aparición de las primeras situaciones frustrantes, Mourinho no tardó en mostrar los colmillos, con actitudes que devolvieron a la memoria la imagen del técnico severo que asumió el mando del conjunto blanco hace 13 años.

    El derbi ante el Atlético de Madrid fue el punto de inflexión. Aquel día, Mourinho se presentó en la conferencia de prensa posterior al partido con dos imágenes impresas en papel de las dos jugadas polémicas. Esa fotografía recorrió el mundo entero y confirmó el regreso del Mourinho que todos conocen.

    El entrenador portugués dijo, en un ataque feroz: "Nos podíamos haber ahorrado la molestia de celebrar la conferencia de prensa, porque la historia del partido está aquí", señalando dos imágenes impresas en papel de dos entradas de Cuti Romero y Kang In Lee.

    Y añadió: "Hay dos tarjetas rojas claras. Y es normal que el beneficiado de eso sea la afición del Atlético, pero el comité responsable de la designación de árbitros también debería estar contento, porque todo lo que ocurrió fue muy extraño".

    Prosiguió: "Un árbitro que tiene 41 años y no ha conseguido la insignia internacional, y el motivo no puede ser que sea un árbitro extraordinario. El pobre vino aquí y no pudo soportar la presión. Es un pobre árbitro que solo ha dirigido partidos pequeños; en cuanto al señor responsable del videoarbitraje, tiene un amplio historial. Enhorabuena al comité técnico de árbitros", así cerró Mourinho su violento ataque, que provocó un enorme revuelo.

    Mourinho dijo al final de sus declaraciones: "Yo creía que iba a encontrar una Liga diferente a la que dejé. Pero me dijeron que no había cambiado, y me explicaron los motivos por los que no es diferente. Bien, vayamos al enfrentamiento y luchemos". Esa frase fue una especie de preámbulo de lo que vendría después.

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho continúa su choque con el sistema arbitral

    Desde entonces, el técnico portugués ha mantenido su actitud de confrontación con el estamento arbitral. Se negó a comparecer en la conferencia de prensa posterior al partido ante el Villarreal en señal de protesta por la expulsión de Vinicius, y después estalló de rabia cuando conoció la sanción impuesta al jugador brasileño, sin dudar en decir lo que pensaba ante los medios de comunicación.

    Mourinho declaró, hablando del episodio: "¿Les parece normal que un jugador de un equipo español, que se prepara para disputar un partido importante también para el fútbol español, se entere apenas dos horas antes del comienzo del encuentro de que ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión? ¿No podían haberlo anunciado ahora? ¿O mañana por la mañana?".

    Y continuó: "Tenemos que subir al autobús, y casi no habíamos llegado al estadio cuando nos enteramos de la decisión. Hay una expresión muy habitual en portugués que dice que el gato está escondido pero se le ve el rabo. Creo que el gato ya no está escondido, porque hay cosas que ahora se hacen sin ninguna vergüenza. ¿Quieren acabar con un jugador dos horas antes del partido?".

    El entrenador portugués afirmó con contundencia: "La afición del Real Madrid no es tonta, y haré todo lo posible por abrirle los ojos a la gente".

    Así, Mourinho declaró la guerra al Comité Técnico de Árbitros, y las miradas se desviaron hacia ese conflicto en lugar de centrarse en los problemas futbolísticos que atraviesa el conjunto blanco.

    Y sea o no parte de una estrategia calculada, lo que parece evidente es que el Mourinho de siempre ha vuelto.

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