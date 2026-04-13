Ha tenido que abandonar el entrenamiento con el Real Madrid: la incertidumbre rodea a Kylian Mbappé antes del partido de vuelta contra el FC Bayern de Múnich

La conmoción por Mbappé el viernes llegó en el minuto 88: tras una gran jugada individual, cayó en el área pequeña tras una entrada de Vitor Reis. El defensa le golpeó con el codo en la cara, por lo que Mbappé necesitó tres puntos de sutura.

Sin embargo, el árbitro Javier Alberola Rojas no pitó penalti ni intervino el VAR, lo que provocó malestar en el bando madridista. «No entiendo por qué el VAR no intervino», protestó el entrenador Álvaro Arbeloa. «Si le apetece, interviene; y si no, pues no».

No es la primera vez que el Madrid se queja del arbitraje: ya lo hizo tras la ida contra el Bayern por dos decisiones del inglés Michael Oliver. Sobre todo, la entrada de Jonathan Tah sobre Mbappé, que impactó en el tendón de Aquiles y solo le costó una amarilla. «No entiendo cómo Tah no vio la roja por esa falta; son decisiones incomprensibles», protestó Arbeloa tras el pitido final.

Tras el tropiezo ante el Girona, el Real se quedó a nueve puntos del líder, el Barcelona, con solo siete jornadas por disputarse. La Liga parece sentenciada.