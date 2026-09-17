Preguntado por si Wirtz ha tenido algo de mala suerte y qué tiene que pasar para evitar que le den por perdido, el exjugador del Liverpool Murphy, que habló por cortesía de Snabbare, dijo a GOAL: «Da esa sensación. El argumento en contra de eso, por supuesto, es que si lo haces las suficientes veces, acabará pasando. Y se puede decir que esos momentos no se repiten con la suficiente regularidad.

«Pero ha tenido algo de mala suerte. A veces siento eso cuando le veo jugar y pienso: un gol anulado porque está un palmo en fuera de juego o pone un pase precioso a alguien que no lo remata y, de repente, no recibe los elogios.

«Pero sí escuché a [Andoni] Iraola hablar de eso y no parece obsesionado con los números. Se trata de lo que puede hacer por el equipo. La realidad ahora es distinta. Está en su segunda temporada. No hay excusa. Tiene que rendir.

«Siempre pienso que cuando juegas en un frente de ataque de cuatro, o como quieras llamarlo, en un equipo en el que se espera que crees y marques goles, los números importan al final de la temporada. De verdad que importan. Y él tiene que progresar. Tiene que ofrecer un nivel de rendimiento más alto del que tiene ahora mismo.

«Hizo su peor partido con la camiseta del Liverpool esta temporada contra el Fulham. Me pareció impreciso. ¿Y sabes qué? Al margen de su talento, y sabemos que tiene talento y que es técnicamente brillante, llega un momento con cualquier jugador, y hasta pasó con [Mohamed] Salah, aunque sé que hay diferencias al final, en el que el equipo tiene que estar por encima de todo.

«No creo que vaya a dejarle fuera en las próximas semanas. Pero si se mantiene a este nivel, en el que realmente no está teniendo suficiente impacto en los partidos, hay muchos otros jugadores que podrían, o deberían, tener una oportunidad.

«El hecho de que le ficharan por tanto dinero no significa que tenga que jugar automáticamente siempre. Creo que esa es un poco la conversación que estoy oyendo ahora mismo entre los aficionados.

«¿Creo que va a mejorar? Sí. ¿Creo que va a hacer una temporada mejor? Sí, la verdad es que sí. Creo que lo hará, porque tiene muchísima calidad a su alrededor. Pero el nivel en el que está ahora mismo tiene que subir. Si sigue donde está ahora, va a haber dudas en el próximo mes o dos».