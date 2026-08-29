La secuencia de acontecimientos que condujo al penalti no hizo más que aumentar la tensión en el banquillo del Liverpool. Cuando Williams se internó a la espalda de la defensa, la entrada deslizante de Alisson alcanzó al carrilero justo cuando este enviaba su disparo fuera de la portería. El árbitro Samuel Barrott señaló el punto de penalti, una decisión que Iraola cuestionó junto a sus quejas por el retraso administrativo.

Al hablar sobre el incidente con BBC Match of the Day, Iraola explicó su punto de vista sobre la falta y las circunstancias que la rodearon. "Con el penalti, la jugada ya ha terminado cuando se produce el contacto. Y no es un contacto agresivo", afirmó. "Pero más que por esto nos quejamos por los cambios. Tuvimos que esperar unos tres minutos. Estaba teniendo un problema con el panel, no sé si no funcionaba, pero desde luego queríamos hacer los cambios en las dos o tres interrupciones anteriores al gol. No fue solo por esa razón, pero todo ayuda".