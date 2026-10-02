Saliba por fin está dando pasos adelante en su rehabilitación física después de evitar pasar por el quirófano por un problemático problema de espalda. El jugador de 25 años fue baja durante un largo periodo en julio tras retirarse de forma prematura durante la derrota de Francia en la semifinal del Mundial ante la posterior campeona, España.

En lugar de operarse, el central ha seguido en el Arsenal un programa intensivo diario de masajes y fisioterapia. El cuerpo médico del club ha adoptado deliberadamente un enfoque prudente, permitiendo por fin que el defensa pase de la bicicleta a la carrera.

Según L'Equipe, Saliba recurrió en gran medida a los analgésicos para afrontar la recta final de la pasada campaña y el Mundial. El desgaste físico fue severo y a menudo le dejaba sin poder moverse con libertad durante hasta dos días después de un partido.



