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«Ha sufrido demasiado»: fijan la fecha de regreso de William Saliba mientras la estrella del Arsenal logra un importante avance en su lesión
Camino hacia la recuperación
Saliba por fin está dando pasos adelante en su rehabilitación física después de evitar pasar por el quirófano por un problemático problema de espalda. El jugador de 25 años fue baja durante un largo periodo en julio tras retirarse de forma prematura durante la derrota de Francia en la semifinal del Mundial ante la posterior campeona, España.
En lugar de operarse, el central ha seguido en el Arsenal un programa intensivo diario de masajes y fisioterapia. El cuerpo médico del club ha adoptado deliberadamente un enfoque prudente, permitiendo por fin que el defensa pase de la bicicleta a la carrera.
Según L'Equipe, Saliba recurrió en gran medida a los analgésicos para afrontar la recta final de la pasada campaña y el Mundial. El desgaste físico fue severo y a menudo le dejaba sin poder moverse con libertad durante hasta dos días después de un partido.
- Getty Images Sport
«Ha sufrido demasiado»
Con el defensa descansando ahora en Isla de Francia durante el actual parón internacional, su entorno ha subrayado la necesidad de tener paciencia.
«Sabe que tiene que tomárselo con calma», declaró el entorno de Saliba a L'Equipe. «Ha sufrido demasiado y quiere volver al 100 %».
Esta estrategia metódica refleja la postura que adoptó el club durante el verano. Cuando fue preguntado por la situación inicial del central, Mikel Arteta pidió a los aficionados que dieran espacio al francés para recuperarse correctamente.
«Ahora mismo está en modo descanso», explicó el entrenador del Arsenal. «Tuvo que hacer casi nada, una lesión agravada, así que va a necesitar algo de tiempo para curarse. Lo sabemos. En cuanto tengamos más noticias, podremos informaros».
Una notable ausencia en defensa
La prolongada ausencia de Saliba ha obligado a Arteta a reorganizar una defensa campeona esta temporada. El fichaje veraniego Ezri Konsa ha dado un paso al frente para cubrir ese vacío, formando junto a Gabriel Magalhaes en el centro de la zaga en los tres últimos partidos del campeón en la Premier League.
La influencia del francés en el Emirates Stadium es innegable. Desde su llegada en 2019, Saliba ha acumulado 184 apariciones en todas las competiciones, conquistando un título de la Premier League y dos Community Shields, además de lograr subcampeonatos tanto en la Champions League como en la Carabao Cup.
Sus dominantes actuaciones también le han valido un importante reconocimiento individual. El defensor ha sido incluido en el Equipo del Año de la PFA durante cuatro temporadas consecutivas y ha sido nominado dos veces al Balón de Oro, lo que subraya exactamente lo que ha echado de menos el Arsenal.
- AFP
Cerca de regresar
Si su cuerpo responde bien al aumento de la carga de trabajo sobre el césped, Saliba aspira a regresar a la competición en noviembre. El Arsenal controlará cuidadosamente sus reacciones físicas durante las próximas semanas para asegurarse de que evita cualquier contratiempo antes de devolverlo a la dinámica del primer equipo. Hasta entonces, Arteta seguirá apoyándose en gran medida en Konsa para liderar la defensa junto a Gabriel mientras el Arsenal afronta un apretado calendario otoñal.
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