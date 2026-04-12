«¡Ha sido una buena decisión!»: Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, elogia a Harry Kane por dejar el Tottenham para fichar por el Bayern de Múnich en busca de títulos, mientras se recrudece la lucha por el Balón de Oro

En una entrevista con el Sunday Times, Fernandes afirmó que, aunque los trofeos no deben medir la calidad de un jugador, admiraba a Kane por salir de su zona de confort.

«Hemos visto a muchos ganadores del Balón de Oro que no han ganado la Liga de Campeones. Aun así ganaron porque eran los mejores», afirmó.

Obviamente, me resulta más fácil decirlo porque no he ganado muchos trofeos. Y los trofeos son importantes. Pero no juegas solo: no es tenis.

Si se hubiera quedado en el Tottenham una o dos temporadas más, habría sido el máximo goleador de la historia de la Premier. ¿Sería una leyenda? Sí.

Decidió irse al Bayern y fue acertado, pues allí tiene más opciones de ganar. Ahora marca los mismos goles que en el Tottenham, pero podría ganar un Balón de Oro porque conseguirá trofeos».