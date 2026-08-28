«¡Ha sido un verano largo!» - Rodri habla tras debutar con el Barcelona en una contundente victoria sobre el Athletic Club

Rodri recibió una enorme ovación cuando entró al terreno de juego en el minuto 63, sustituyendo a Raphinha para firmar su primera aparición desde su llegada procedente del Manchester City. El internacional español se había perdido la victoria inaugural del Barcelona por una operación menor de espalda, pero estaba encantado de poder pisar por fin el césped.

«Muy feliz por debutar. Contento por la victoria. Dos de dos», declaró el centrocampista de 30 años a DAZN. «Es importante coger ritmo y adaptarse a este gran equipo. Primeros minutos y buenas sensaciones.

«Ha sido un verano largo, más largo de lo habitual. Necesito volver a coger el ritmo rápidamente. Aquí es donde quería estar y estoy contento con cómo han salido las cosas. Ahora es el momento de ponerse a trabajar».

El fichaje estrella también se tomó un momento para elogiar a su compañero adolescente Lamine Yamal por su impacto en ataque. Añadió: «Lamine venía de una mala racha, pero hoy se rehízo y mostró su mejor versión. Necesitamos eso de él, esa ética de trabajo y esa regularidad, porque el talento está ahí y los goles llegarán».



