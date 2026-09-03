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«Ha sido un honor»: el campeón del mundo Marcos Llorente se retira del fútbol internacional con España a los 31 años
Una salida impactante en la cima
En un movimiento que ha pillado por sorpresa a muchos aficionados, Llorente ha confirmado su retirada definitiva de la selección española. El destacado jugador del Atlético de Madrid, que recientemente ayudó a guiar a España hacia la gloria en el Mundial 2026 disputado entre Estados Unidos, Canadá y México, cree que ahora es el momento adecuado para apartarse de la escena internacional.
Llorente recurrió a las redes sociales para compartir su decisión, redactando una emotiva despedida para los aficionados y sus compañeros de equipo. El exjugador del Real Madrid reconoció que el momento elegido puede parecer extraño para quienes lo ven desde fuera, pero insistió en que la decisión era profundamente personal. Pone fin a su carrera internacional con 27 internacionalidades, tras haber representado a su país en dos Mundiales y una Eurocopa.
- Getty Images Sport
Reflexionando sobre una época dorada
El centrocampista reconvertido en defensa ofreció un emotivo comunicado sobre su salida. Llorente dijo: "Después de pensarlo mucho tiempo, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que sigo siendo joven y de que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, todavía me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos de vosotros no lo entenderéis, y probablemente yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida".
Continuó aclarando que el resultado del torneo reciente no marcó su camino: "Independientemente de si hubiera ido al Mundial o no, o de si hubiéramos ganado o no, ya había tomado esta decisión. Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas que he conocido durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo hayamos vivido momentos únicos e inolvidables. Guardaré todo lo que he vivido, pero sobre todo estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final para poner a España en lo más alto. Y lo consiguió. Ha sido un honor representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos".
Del debut a campeón del mundo
La carrera internacional de Llorente le llevó a ir ascendiendo categorías, con apariciones en las selecciones sub-19 y sub-21 antes de dar el salto a la absoluta. Su primera aparición con la selección absoluta llegó contra Países Bajos en 2020 en el Amsterdam Arena. Curiosamente, también debutó en las categorías inferiores ante el mismo rival en Katwijk aan Zee a las órdenes de Luis de la Fuente, quien acabaría dirigiendo a la selección absoluta durante los últimos años de Llorente.
Aunque fue una figura destacada durante la etapa de Luis Enrique, Llorente tuvo dificultades para mantener su puesto en el once inicial. En concreto, se quedó fuera de la convocatoria para la Eurocopa más reciente, ya que De la Fuente optó por el veterano Jesus Navas y Dani Carvajal para las posiciones de lateral derecho.
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El foco sigue puesto en el Atlético de Madrid
Llorente ha participado en los tres primeros partidos del Atlético de Madrid esta temporada, ayudando al equipo de Diego Simeone a sumar dos victorias y un empate. Este arranque invicto deja al club madrileño en la tercera posición de la clasificación de LaLiga, mientras busca coger impulso desde el inicio en la carrera por el título.
El versátil centrocampista ya sabe lo que es ganar títulos nacionales con el club, tras desempeñar un papel clave en la conquista de LaLiga del Atlético de Madrid en la temporada 2020-21. Sus dinámicas actuaciones aquel curso resultaron cruciales para asegurar el título de liga al equipo de Simeone.
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