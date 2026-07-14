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Senegal Morocco Africa Cup of Nations 2026Getty

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¿Ha sido la maldición de Marruecos la causante de la ruina del fútbol senegalés?

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World Cup
Marruecos
Senegal
K. Koulibaly
S. Mane
P. Thiaw
Marruecos
Senegal

El fútbol senegalés está en la cuerda floja por la sucesión de escándalos.

El fútbol senegalés atraviesa un momento delicado tras la temprana eliminación de los Leones de la Teranga en la fase final del Mundial.

Comenzó con dos derrotas ante Francia y Noruega, luego venció a Irak y avanzó como uno de los mejores terceros.

En la ronda de 32, ante Bélgica, los compañeros de Sadio Mané se adelantaron 2-0 hasta el minuto 86, cuando comenzó la remontada europea, que acabó 3-2 en la prórroga.

La pronta eliminación desató la indignación popular y la Federación destituyó al seleccionador Pape Thiaw y a su cuerpo técnico.

La crisis se agravó cuando salieron a la luz varios escándalos.

La afición, que soñaba con un gran Mundial tras el buen rendimiento en la Copa Africana, culpa ahora a la “maldición de Marruecos” por la crisis.

Senegal ganó la final de la Copa Africana de Naciones 1-0 tras la prórroga, pero la CAF le retiró el título y se lo dio a Marruecos por el caos del partido.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La rebelión de Thiao antes del Mundial

    Según algunos informes de prensa, el entrenador Babi Thiaw habría anunciado su rebeldía y se habría negado a viajar con la selección de Senegal para participar en el Mundial, debido a que su contrato había expirado y no se había llegado a un acuerdo sobre su renovación.

    Sin embargo, la Federación Senegalesa desmintió los rumores y explicó que los planes de viaje se habían retrasado por motivos administrativos y logísticos.

    La web «The Athletic» difundió el comunicado, que confirmaba negociaciones contractuales en curso con Thiaw sin efecto sobre el calendario de viajes.

    Max Mathews, corresponsal de «The Athletic», apuntó que las especulaciones sobre el futuro del seleccionador a pocas semanas del inicio del Mundial no benefician al ambiente del equipo, pues es natural que jugadores y cuerpo técnico sientan inquietud e inestabilidad.

    Finalmente, Senegal perdió 1-3 ante Francia y 2-3 contra Noruega en sus dos primeros partidos del Mundial.

    • Anuncios
  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La crisis de Coulibaly revela la injerencia en las decisiones de Thiou.

    La sustitución del defensa Kalidou Koulibaly en el minuto 72, durante la derrota de Senegal ante Noruega, generó muchas preguntas. 

    Según SeneNews, el técnico Thiaw no planeaba sacarlo pese a su bajo rendimiento.

    Según el informe, la decisión no partió directamente del técnico, sino que llegó tras la presión de varios líderes del equipo sobre el campo, entre ellos Sadio Mané e Idrissa Gaye.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Médico de la selección de Senegal, especialista en ginecología y obstetricia.

    El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdallah Fall, afirmó que el médico de la selección no tenía la formación especializada necesaria para atender a los jugadores en el Mundial 2026.

    Reuters difundió sus palabras durante la rueda de prensa convocada por la Federación Senegalesa para analizar su decepcionante actuación.

    Fal reveló que el médico era especialista en ginecología y obstetricia, y que la Federación se dio cuenta demasiado tarde, lo que generó inquietud entre los jugadores sobre la atención médica disponible.

    «Según los comentarios que me han llegado, los jugadores no se sentían tranquilos con la asistencia médica», admitió.

    Y añadió: «Teníamos que proporcionar recursos médicos adicionales y convincentes para que los jugadores se sintieran tranquilos, porque la salud de los jugadores es lo primero».

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