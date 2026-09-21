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¿Ha sellado la selección de Arabia Saudí su billete de eliminación de la Copa del Golfo 27?

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¡Arabia Saudí podría enfrentarse a un escenario doloroso!

La selección de Arabia Saudí no necesitaba una nueva crisis antes de iniciar la búsqueda de un título del Golfo que se le resiste desde hace años, pero lo ocurrido en los últimos días ha hecho que Arabia Saudí entre en el torneo rodeada de preguntas que no tienen relación con lo que sucede dentro del terreno de juego.

Y en lugar de que la concentración estuviera puesta por completo en preparar a los jugadores y corregir los errores, la crisis de Musab Al Juwair y las declaraciones y críticas que la siguieron se convirtieron en el tema de conversación del ambiente deportivo horas antes del comienzo de la competición.

El problema aquí no reside en la decisión de excluir a Al Juwair en sí misma, pues la Federación Saudí anunció que el jugador fue apartado por motivos disciplinarios, mientras que Fahad Al Mufarrij aclaró que la infracción se repitió pese a la advertencia hecha al jugador en la primera ocasión, y que la decisión llegó para preservar el orden dentro de la concentración.

Pero la verdadera crisis comenzó cuando salieron a la luz detalles contradictorios, y luego Naif Hazazi, exjugador de la selección de Arabia Saudí, entró en escena para criticar la manera en que se gestionó el asunto, convirtiendo el caso de un solo jugador en un tema que eclipsa a toda la selección.

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    La crisis es mayor que la ausencia de un jugador

    En lo deportivo, la ausencia de Al Juwair no es un detalle menor para Georgios Donis, sobre todo porque el jugador era uno de los elementos capaces de dotar al centro del campo de un mayor control del ritmo, así como de conectar líneas y avanzar para participar en la creación de juego.

    La convocatoria de Mukhtar Ali soluciona el déficit numérico, pero no significa necesariamente que la selección vaya a obtener los mismos roles, ya que las características de los jugadores son diferentes, lo que obliga a Donis a redistribuir algunas tareas dentro del sistema.

    Lee también: Arabia Saudí antes de la Copa del Golfo 27: Irak, un trauma histórico, y Kuwait y Omán, al alcance

    Pero el mayor peligro no tiene que ver con lo que aporte el sustituto sobre el terreno de juego, sino con lo que la crisis pueda dejar entre bastidores. Los jugadores siguen lo que ocurre a su alrededor, y las constantes conversaciones sobre su compañero descartado, sumadas a las declaraciones de la directiva y las reacciones a estas, pueden desviar parte de la concentración del grupo lejos de los partidos, especialmente cuando este ruido llega antes de un torneo corto que no da a los equipos mucho tiempo para corregir el rumbo.

    Y es aquí donde gestionar la crisis se convierte en parte de la misión de Donis y del cuerpo directivo, porque una concentración exitosa no depende únicamente de la preparación física y los planes tácticos, sino que también necesita un entorno estable en el que cada jugador sepa que su tarea principal es entrenar y jugar, y no seguir lo que se dice en los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales.

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    Arabia Saudí necesita concentración, no una batalla paralela

    Arabia Saudí afronta la Copa del Golfo 27 con la obligación de cambiar la imagen que ha ofrecido en el último periodo, por lo que el torneo representa una oportunidad para reconstruir la confianza y corregir el rumbo, y no una simple competición corta por un título. Esta misión se vuelve aún más difícil cuando el debate previo al torneo pasa de cómo desarrollar a la selección a quién tiene la culpa en la crisis de Al Juwair y quién asume la responsabilidad de revelar sus detalles.

    Lo más peligroso es que la polémica podría ampliarse con cada nueva declaración. Hazazi, por ejemplo, criticó la forma de gestionar el asunto y dijo que lo que está ocurriendo representa un "ruido" para la selección, mientras que Al Mufarrij afirmó que el reglamento debe aplicarse a todos y que dar marcha atrás podría provocar un caos dentro de la concentración. Entre ambas posturas, la selección se encuentra ante un asunto que acapara un espacio mayor de su verdadera dimensión deportiva antes incluso de que comience la competición.

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    Por ello, la continuidad de la polémica es lo que podría convertir una crisis disciplinaria limitada en un problema real. En cambio, si el asunto se cierra internamente, todos respetan la decisión y el foco se traslada al terreno de juego, es posible que la historia termine rápido y se convierta en un simple episodio previo al torneo. La diferencia aquí no la marcará solo la magnitud de la crisis, sino la forma de gestionarla durante las próximas horas.

  • Tres exámenes: no hay margen para perder la concentración

    El propio calendario obliga a Arabia Saudí a entrar en el torneo con el máximo nivel de concentración, ya que la selección comienza su andadura ante Kuwait el 23 de septiembre, para después enfrentarse a Omán el 26 de septiembre, antes de cerrar la fase de grupos midiéndose a Irak el 29 de septiembre.

    Y con la proximidad de los partidos, ni Donis ni sus jugadores dispondrán de mucho tiempo para asimilar cualquier crisis o entrar en cálculos secundarios.

    Estos tres partidos pondrán a prueba la capacidad de la selección para lidiar con la presión más que ninguna otra cosa. Un arranque contundente podría acabar con buena parte del ruido, mientras que cualquier tropiezo volvería a reabrir todos los frentes de nuevo, y podría convertir la crisis de Al Juwair en parte de un debate mayor sobre la personalidad de la selección y su capacidad para manejar la presión. Por ello, la mejor respuesta a todo lo ocurrido no llegará a través de declaraciones, sino dentro del campo.

    De ahí que resulte difícil afirmar que la selección saudí ha "sacado su billete de eliminación" de la Copa del Golfo 27 por la crisis de Al Juwair, porque el torneo aún no ha comenzado y la selección tiene toda la oportunidad de superarla.

    Pero lo seguro es que Arabia Saudí no puede permitirse el lujo de dejar que este asunto se convierta en una bola de nieve que crezca con cada día que pasa, sobre todo cuando el objetivo declarado es competir por el título.

    Si los jugadores logran separar lo ocurrido de su misión, la crisis podría quedar contenida en sus límites; pero si la polémica continúa dentro y fuera de la concentración, la selección podría verse librando una batalla mental antes incluso de disputar su primera batalla futbolística.

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