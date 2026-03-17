¿Ha perdido Pep Guardiola su toque mágico? Las confusas alineaciones del entrenador dejan al Manchester City ante una dura batalla para mantener vivas sus opciones esta temporada

Y, sin embargo, eso es precisamente lo que hizo Guardiola el lunes, demostrando una vez más —por si fuera necesario— que es diferente al resto.
La interpretación única del fútbol de Guardiola es lo que le ha convertido en uno de los entrenadores de clubes más exitosos de todos los tiempos, pero ahora que el City ha perdido terreno crucial frente al Arsenal en la lucha por el título de la Premier League y corre un grave peligro de quedarse fuera de Europa, las alineaciones del catalán han sido objeto de un enorme escrutinio ante los indicios de que el hombre que ha definido el entrenamiento durante las últimas dos décadas está empezando a perder su toque mágico.