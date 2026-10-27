¿Ha perdido la historia de Messi su impacto? Los criterios del Balón de Oro, en el banquillo de los acusados

La coronación de Harry Kane con el Balón de Oro 2026, la noche del lunes en Londres, no puso fin a la polémica habitual, sino que reavivó la espinosa y muy delicada pregunta: ¿puede realmente el sistema de votación determinar al mejor, o acaba otorgando un reconocimiento regido por criterios interpretables, en el que se entremezclan los logros colectivos, las impresiones personales y el impulso mediático?
El capitán de la selección de Inglaterra y delantero del Bayern de Múnich se hizo con el galardón por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, después de marcar 73 goles con el club bávaro y la selección de su país durante la temporada 2025-2026, y de contribuir a que el Bayern de Múnich conquistara un triplete nacional, además de anotar 14 goles en la Liga de Campeones.
Estas cifras le dan a Kane un sólido argumento para defender su merecimiento, pero no cierran el debate sobre la forma en que esos números se traducen en votos, ni sobre el peso de cada criterio al comparar a jugadores que difieren en posiciones, roles y circunstancias.