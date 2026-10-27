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¿Ha perdido la historia de Messi su impacto? Los criterios del Balón de Oro, en el banquillo de los acusados

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Opinion
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70 años de polémica: la petición de disculpas a Iniesta persigue a la justicia del Balón de Oro

La coronación de Harry Kane con el Balón de Oro 2026, la noche del lunes en Londres, no puso fin a la polémica habitual, sino que reavivó la espinosa y muy delicada pregunta: ¿puede realmente el sistema de votación determinar al mejor, o acaba otorgando un reconocimiento regido por criterios interpretables, en el que se entremezclan los logros colectivos, las impresiones personales y el impulso mediático?

El capitán de la selección de Inglaterra y delantero del Bayern de Múnich se hizo con el galardón por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, después de marcar 73 goles con el club bávaro y la selección de su país durante la temporada 2025-2026, y de contribuir a que el Bayern de Múnich conquistara un triplete nacional, además de anotar 14 goles en la Liga de Campeones.

Estas cifras le dan a Kane un sólido argumento para defender su merecimiento, pero no cierran el debate sobre la forma en que esos números se traducen en votos, ni sobre el peso de cada criterio al comparar a jugadores que difieren en posiciones, roles y circunstancias.


  • El representante de España abre la puerta a la polémica

    Tras la gala, José Félix Díaz, director del diario "As" y único representante español en la lista de votación, reveló que sus tres primeras elecciones incluyeron a Kane, Mbappé y Yamal, pero en un orden distinto al del resultado final.

    Y declaró a través del programa "El Larguero" de la emisora "Cadena SER": "Yo esperaba a Mbappé o a Lamine Yamal, porque a Harry Kane le falta algo", y añadió al mismo tiempo que 9 de los diez jugadores que eligió quedaron entre los diez primeros puestos de la clasificación final. Díaz aún no ha revelado el orden completo de su votación, ni ha precisado si colocó a Mbappé o a Yamal en el primer puesto.

    Quizás el punto de vista de un solo periodista no represente una prueba de que la victoria de Kane sea inmerecida, pero revela una parte del dilema: la discrepancia de los votantes sobre el concepto de "el mejor", que no puede reducirse a una fórmula aritmética o estadística clara.

    Y aquí empieza el verdadero problema, porque si el premio recompensara únicamente los números, habría sido posible elaborar una clasificación en función de los goles, las asistencias y las contribuciones ofensivas, y si recompensara únicamente los títulos, el palmarés de competiciones habría bastado.

    Las reglas reúnen el rendimiento individual decisivo, los logros colectivos y el comportamiento deportivo, pero es difícil, por no decir imposible, explicar cómo interpretó cada periodista estos criterios para decidir su voto con exactitud.

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  • 2010: el brillo de Messi y la disculpa a Iniesta

    Uno de los recuerdos más controvertidos del premio se remonta al año 2010, cuando Lionel Messi ganó el Balón de Oro tras un año en el que España se coronó campeona del Mundial en Sudáfrica. Andrés Iniesta, autor del gol de la victoria en la final ante los Países Bajos, quedó segundo, mientras que Xavi Hernández fue tercero.

    A Messi no le faltaban argumentos para ganar el premio, pues era una de las grandes estrellas del mundo, pero el resultado planteó más preguntas sobre la justicia de la votación —antes de que se adoptaran los criterios actuales— y sobre cómo debería equilibrarse la superioridad individual de un jugador con un logro colectivo histórico.

    La polémica no se quedó en un mero debate entre aficionados. En abril de 2018, Pascal Ferré, por entonces redactor jefe de la revista «France Football», publicó un artículo de homenaje a Iniesta en el que se disculpaba por no haberle concedido el Balón de Oro a lo largo de su carrera.

    Escribió: «Perdónanos, Andrés», calificando su ausencia de la lista de ganadores como una de las más dolorosas, y hablando de lo que denominó una «anomalía democrática» que esperaba que Iniesta pudiera corregir con una actuación excepcional en el Mundial de Rusia.

    Ferré se refería a un jugador que terminó la carrera de 2010 como subcampeón detrás de Messi, y que luego quedó tercero en 2012 —por detrás de Messi y Ronaldo— pese a haber ganado con España la Eurocopa y haber sido elegido mejor jugador de aquella Eurocopa.

    Y si la propia «France Football» habló de una «anomalía democrática» en el caso de Iniesta, el público tiene derecho a preguntarse: ¿fueron suficientes las reformas posteriores para evitar que se repitiera la misma sensación, o el mismo error, aunque cambiaran los nombres y las circunstancias?

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  • La ausencia de Messi aumenta la polémica

    El caso de Kane este año ofrece un claro ejemplo de lo complejo que resulta sopesar las opciones y de la precisión y justicia que exige la elección. El delantero inglés acumuló un enorme registro goleador y logró llevar al Bayern a una temporada doméstica excepcional, mientras que Mbappé y Yamal entraron en la carrera con argumentos distintos y también sólidos, relacionados con su rendimiento individual y su impacto con el Real Madrid y el Barcelona y con las selecciones de Francia y España.

    Desde otro lugar no muy lejano del trío, el descenso de Messi —que conquistó el Balón de Oro tras coronarse en el Mundial de Catar— hasta el quinto puesto, pese a haber llevado a Argentina a la final de la Copa del Mundo y a sus logros con el Inter Miami, revela que la polémica en torno al Balón de Oro no tiene que ver únicamente con los criterios, sino también con la influencia mediática en la construcción de relatos y en la orientación de la atención hacia una historia concreta en detrimento de otra.

    La paradoja es que el propio Messi —y también Ronaldo— se benefició de esa inercia en ocasiones anteriores, así como en otras se enfrentó a la polémica sobre hasta qué punto la cobertura mediática era coherente con lo que ofrecían sus rivales. Esto no demuestra que su clasificación haya sido injusta, pero plantea una pregunta esencial y nueva que se añade a este espinoso asunto: ¿se decide la competición únicamente por lo que el jugador ofrece dentro del campo, o por su capacidad de convertirse en la historia que los medios eligen promover?

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  • La polémica no terminará: ¿quién tiene la última palabra sobre quién es el mejor?

    La reforma del Balón de Oro no necesita cambiar las reglas cada vez que se discute quién merece ganarlo, y ningún sistema puede garantizar un consenso absoluto en un deporte colectivo, pero sí necesita mayor claridad sobre cómo se aplican los criterios, y un debate serio acerca de los límites del voto periodístico, la forma de elegir a los candidatos y cómo equilibrar el logro individual y el colectivo.

    El problema no es que haya ganado Kane o Messi, sino que cada resultado vuelve a abrir una pregunta que las sucesivas reformas no han logrado resolver: qué hace que un solo jugador sea el mejor del mundo, quién tiene la autoridad para determinarlo y con qué criterio, en un contexto de ampliación geográfica del actual comité de votación, con la diversidad de culturas futbolísticas o la disparidad en la interpretación de los criterios entre los votantes.

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