¿Ha perdido Inglaterra a otro lateral? Thomas Tuchel ofrece información actualizada sobre Jarrell Quansah tras las lesiones de Tino Livramento y Reece James

La defensa de los Tres Leones se debilita de cara a los dieciseisavos. El exdefensa del Liverpool Quansah, titular ante Panamá en el lateral derecho, tuvo que retirarse cojeando en la segunda parte del último partido del Grupo L en el MetLife Stadium. El joven mostró evidente malestar al salir, lo que agrava los problemas de Tuchel en el lateral derecho.

Es el tercer lateral derecho que se lesiona desde la llegada a Estados Unidos, tras Tino Livramento y Reece James. Aunque cojeó en el partido, más tarde caminaba con normalidad al subir al autobús.