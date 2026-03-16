¿Ha perdido Arne Slot el apoyo de la afición? Jamie Carragher le dice al entrenador del Liverpool que nunca volverá a ganarse a los aficionados de los Reds tras la reacción «descontenta» ante el empate con los Spurs

El exdefensa cree que la frustración que se expresa abiertamente pone de manifiesto un problema grave, y destaca lo pacientes que habían sido los aficionados hasta ahora. Afirmó: «Es preocupante, en lo que respecta a lo que está haciendo el Liverpool esta temporada. Lo más importante es lo preocupante que resulta para el entrenador. Creo que hay una diferencia entre la mayoría de los seguidores, en lo que vemos en Internet, y los aficionados que acuden al estadio». Durante gran parte de esta temporada, cuando la gente se ha vuelto contra Arne Slot, los aficionados que acuden al estadio le han seguido apoyando. Incluso tras lo ocurrido con Mo Salah, el siguiente partido fue a domicilio en San Siro y los aficionados coreaban el nombre de Arne Slot».