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¿Ha perdido Arne Slot el apoyo de la afición? Jamie Carragher le dice al entrenador del Liverpool que nunca volverá a ganarse a los aficionados de los Reds tras la reacción «descontenta» ante el empate con los Spurs
Un cambio notable en el ambiente de Anfield
En declaraciones a Sky Sports, Carragher analizó las tensas escenas que se vivieron este fin de semana. El ambiente llegó a un punto crítico el domingo, mientras la defensa del título seguía desmoronándose. Tras el empate en el minuto 90 del exdelantero del Everton Richarlison, la afición local dejó claras sus sensaciones con una salva de abucheos dirigidos al campo y al banquillo. Este último revés se suma a la sorprendente derrota por 2-1 ante el Wolverhampton, lo que deja al club a 21 puntos del líder de la liga, el Arsenal. La frustración manifestada contra el Tottenham marca un hito peligroso para el entrenador, que ha supervisado una racha desastrosa.
- AFP
La diferencia entre los aficionados que siguen los partidos por Internet y los que acuden al estadio
El exdefensa cree que la frustración que se expresa abiertamente pone de manifiesto un problema grave, y destaca lo pacientes que habían sido los aficionados hasta ahora. Afirmó: «Es preocupante, en lo que respecta a lo que está haciendo el Liverpool esta temporada. Lo más importante es lo preocupante que resulta para el entrenador. Creo que hay una diferencia entre la mayoría de los seguidores, en lo que vemos en Internet, y los aficionados que acuden al estadio». Durante gran parte de esta temporada, cuando la gente se ha vuelto contra Arne Slot, los aficionados que acuden al estadio le han seguido apoyando. Incluso tras lo ocurrido con Mo Salah, el siguiente partido fue a domicilio en San Siro y los aficionados coreaban el nombre de Arne Slot».
Perder el contacto con el público de Anfield
Además, explicó lo difícil que será reparar esta relación fracturada tras una muestra de enfado tan pública. Añadió: «No es fácil que la afición del Liverpool se vuelva contra un entrenador que ha ganado un título hace menos de un año, pero sentí que el domingo se produjo un gran cambio en cuanto a la opinión de la afición sobre el equipo y el entrenador. Los abucheos al final, esos fueron auténticos abucheos de una afición descontenta e insatisfecha. Creo que ahora va a ser muy difícil para Arne Slot recuperarse. Una vez que pierdes a esa afición, es muy difícil recuperarla».
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro al Liverpool?
El calendario no ofrece ningún respiro al atribulado entrenador. Actualmente ocupan el quinto puesto de la tabla de la Premier League con 49 puntos, a dos puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, y a 21 del Arsenal. Su atención se centra ahora en la competición europea, ya que el miércoles reciben al Galatasaray con el objetivo de remontar el 1-0 en contra de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Después de eso, le espera un complicado desplazamiento a Brighton el sábado. A pesar de las dificultades en la liga, aún es posible ganar un título nacional, con un intimidante partido de cuartos de final de la FA Cup a domicilio contra el Manchester City programado para principios de abril.
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