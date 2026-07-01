El lunes, el delantero de 19 años del 1. FC Köln publicó en TikTok una galería con fotos suyas con la camiseta de la selección alemana y escribió: «¿Ha merecido la pena?», junto a emojis pensativos.
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«¿Ha merecido la pena?» ¿Un mensaje oculto de Said El Mala tras la debacle de la selección alemana en el Mundial?
Muchos vieron la publicación como un mensaje a Nagelsmann, quien, pese a las buenas actuaciones de El Mala con el Effzeh la temporada pasada, no lo convocó para el Mundial en EE. UU., Canadá y México.
El seleccionador alemán justificó su decisión alegando que el jugador de 19 años no había tenido suficientes minutos con el exentrenador del Colonia, Lukas Kwasniok, y que mostraba una actitud defensiva poco marcada. «No es lo mismo estar en el Bayern que en el Colonia. Necesita más minutos en el Colonia», aclaró Nagelsmann a principios de marzo.
Tras la lesión de Lennart Karl, del Bayern, muchos esperaban su llamada, pero el seleccionador lo ignoró y citó a Assan Ouedraogo, del Leipzig.
Poco después, el jugador del Colonia eliminó la leyenda original para evitar más polémica.
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Alemania cae de forma inesperada ante Paraguay en el Mundial
Alemania, sin El Mala, cayó el lunes en dieciseisavos del Mundial ante la modesta Paraguay. Empató 1-1 tras 120 minutos y, en los penaltis, fallaron Havertz, Woltemade y Tah.
Para El Mala, sin embargo, el verano ha sido movido: siguen los rumores sobre su posible traspaso. El Liverpool lo tendría como prioridad para la delantera tras el supuesto rechazo de Yan Diomande, mientras que antes Brighton y Brentford también mostraron interés.
Como su contrato con el 1. FC Köln vence en 2030 y no tendría cláusula de rescisión, el club pide unos 50 millones de euros por el joven.