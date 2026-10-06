El panorama del fútbol internacional está a punto de sufrir un cambio sísmico, ya que Lionel Messi se prepara para poner fin a su extraordinaria carrera con Argentina. Antes de un último partido de exhibición contra Benín en Buenos Aires, el icono de 39 años recurrió a las redes sociales y a los canales oficiales para dirigirse a un país que lo ha venerado durante más de dos décadas.

La estrella del Inter Miami expresó una sensación de plenitud y cierre, reconociendo que su etapa representando a la vigente campeona del mundo ha llegado a su conclusión natural en el histórico estadio Monumental.

El veterano delantero eligió cuidadosamente sus palabras para reflejar la profundidad de su vínculo con el público argentino. "Ha llegado el momento. Me voy en paz, lo di todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida", declaró Messi en un mensaje a sus aficionados a través de Adidas Football. Luego continuó expresando su gratitud por el apoyo inquebrantable que recibió a lo largo de su trayectoria: "Gracias por quererme tanto. Siempre os llevaré conmigo".



