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«Ha llegado el momento de preocuparse!» Joe Cole y Steven Gerrard avisan de que el Tottenham se enfrenta a otra lucha por la permanencia tras su peor inicio de la historia en la Premier League
El peor arranque de la era de De Zerbi
El difícil inicio de temporada del Tottenham Hotspur tocó un nuevo fondo el sábado, cuando cayó en casa por 2-3 ante el Aston Villa. El resultado significa que el club del norte de Londres ha firmado el peor arranque de su historia en una campaña de la Premier League, con solo dos puntos sumados en sus primeros cinco partidos.
La pésima racha llega después de un verano de gasto importante destinado a alejar al equipo de la parte baja de la tabla, tras dos 17.º puestos consecutivos. Sin embargo, la fuerte inversión aún no se ha traducido en resultados sobre el césped, lo que deja a De Zerbi bajo presión inmediata. El técnico italiano tiene la tarea de revitalizar a una plantilla que parece falta de confianza y tácticamente expuesta ante rivales de la máxima categoría.
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Cole cuestiona los fichajes de verano
En declaraciones a TNT Sports, el excentrocampista de Chelsea y West Ham Joe Cole no se mordió la lengua al valorar la situación actual en el Tottenham Hotspur Stadium. Sugirió que la estrategia de fichajes del club ha sido errónea y que su condición de habitual en la máxima categoría está lejos de ser segura, pese a haber gastado más de 300 millones de libras este verano en incorporaciones de alto perfil, entre ellas Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke y Omar Marmoush.
Sin embargo, el Tottenham ha tenido problemas para transformar esa fuerte inversión en resultados sobre el terreno de juego. Los goles tardíos de Conor Gallagher y Van Hecke fueron los primeros del equipo en la campaña liguera, pero no bastaron para evitar otro tropiezo de un conjunto diseñado para alejarse del 17º puesto de la temporada pasada. «Han pagado de más por cada jugador que ficharon este verano. No se puede descartar que estén metidos o cerca de la pelea por el descenso. No están marcando goles y parecen muy débiles atrás», afirmó Cole.
Cole destacó específicamente los fallos defensivos en la derrota ante el Villa, señalando las dificultades de van Hecke para frenar a Nicolas Jackson. Y añadió: «Van Hecke marcó el gol, pero tiene que estar decepcionado con su actuación. Sé que la forma en que juegan deja expuestos a los centrales, pero por eso fichas a centrales que puedan resolver esos duelos uno contra uno. Sé que Jackson es un jugador muy difícil de controlar, pero en el gol no es suficiente. Creo que tienen un problema real, y olvidémonos de marcar goles: también parecen frágiles. Si unes las dos cosas, solo hay una conclusión posible. Esta va a ser una temporada larga para el Tottenham».
Gerrard identifica fallos sistémicos
El excapitán del Liverpool Steven Gerrard se hizo eco de estos sentimientos y expresó sus propios temores por el futuro del Tottenham en la categoría. El conjunto del norte de Londres ha sufrido un pésimo inicio de campaña, con su única victoria hasta ahora en un triunfo por 5-1 sobre el Charlton Athletic en la segunda ronda de la Carabao Cup, una competición de la que posteriormente quedó eliminado en la tercera ronda tras una derrota ante el Liverpool. Aunque Gerrard reconoció que se habían hecho algunas mejoras en la plantilla, argumentó que los problemas fundamentales en ambas áreas del campo siguen sin resolverse.
Al analizar la profundidad de la plantilla, Gerrard comentó: "Han arreglado algunas zonas. La sala de máquinas del centro del campo es más fuerte con Sandro Tonali y Mateus Fernandes, Rodrigo Bentancur. Es un centro del campo fuerte. Conor Gallagher podría haber sido titular. No creo que el centro del campo sea un gran problema. Son débiles e irregulares atrás, y encajan demasiados goles. ¿Un balón largo y directo? Si tus dos centrales no pueden lidiar con eso, vas a tener problemas. Eso hay que arreglarlo".
- AFP
En busca de un goleador
Más allá de las fragilidades defensivas, la ausencia de una fuente fiable de goles es uno de los grandes temas de debate. A pesar de contar con talento creativo en el último tercio, el Tottenham carece de un rematador clásico capaz de inclinar los partidos a su favor.
La leyenda del Liverpool concluyó su análisis con una dura advertencia para la afición del Tottenham, al subrayar que la trayectoria actual es insostenible. Gerrard dijo: "No tienen un rematador, no tienen un goleador. Lo digo con todo el respeto porque tienen buenos jugadores, jugadores emocionantes, en la delantera. Pero, ¿quién va a marcar 20 goles? Si no tienes eso, y encajas goles atrás, quizá haya llegado el momento de que los aficionados del Tottenham empiecen a preocuparse".
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