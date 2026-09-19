En declaraciones a TNT Sports, el excentrocampista de Chelsea y West Ham Joe Cole no se mordió la lengua al valorar la situación actual en el Tottenham Hotspur Stadium. Sugirió que la estrategia de fichajes del club ha sido errónea y que su condición de habitual en la máxima categoría está lejos de ser segura, pese a haber gastado más de 300 millones de libras este verano en incorporaciones de alto perfil, entre ellas Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke y Omar Marmoush.

Sin embargo, el Tottenham ha tenido problemas para transformar esa fuerte inversión en resultados sobre el terreno de juego. Los goles tardíos de Conor Gallagher y Van Hecke fueron los primeros del equipo en la campaña liguera, pero no bastaron para evitar otro tropiezo de un conjunto diseñado para alejarse del 17º puesto de la temporada pasada. «Han pagado de más por cada jugador que ficharon este verano. No se puede descartar que estén metidos o cerca de la pelea por el descenso. No están marcando goles y parecen muy débiles atrás», afirmó Cole.

Cole destacó específicamente los fallos defensivos en la derrota ante el Villa, señalando las dificultades de van Hecke para frenar a Nicolas Jackson. Y añadió: «Van Hecke marcó el gol, pero tiene que estar decepcionado con su actuación. Sé que la forma en que juegan deja expuestos a los centrales, pero por eso fichas a centrales que puedan resolver esos duelos uno contra uno. Sé que Jackson es un jugador muy difícil de controlar, pero en el gol no es suficiente. Creo que tienen un problema real, y olvidémonos de marcar goles: también parecen frágiles. Si unes las dos cosas, solo hay una conclusión posible. Esta va a ser una temporada larga para el Tottenham».